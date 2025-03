Ormai da tanti anni al fianco di Brunori Sas c’è la compagna Simona Marrazzo. Lei stessa lavora nel mondo della musica e collabora con lui nello staff artistico. Classe 1977, la moglie del cantautore è sempre stata appassionata del mondo dello spettacolo e in passato era un’organizzatrice di eventi. Da oltre quindici anni è socia dell’etichetta discografica del compagno, la “Picicca Dischi“. “Lei ormai è rassegnata, è un po’ dura per lei dopo 20 anni in cui deve assistere ai miei monologhi anche a casa“, ha spiegato Brunori Sas a Radio Italia, “probabilmente ha raggiunto una forma di consapevolezza tale per cui le rimbalza tutto“.

A ottobre 2021 è nata la loro prima figlia Fiammetta, anche se sui social la coppia non è molto incline a pubblicare le foto della piccola per motivi di privacy. Eppure è palese l’amore incredibile per la bambina, che secondo Brunori Sas, gli “suggerisce” le canzoni da scrivere. Non tutti sanno che il cantautore che ha spopolato a Sanremo 2025 ha anche una tenuta vinicola che gestisce insieme a Simona Marrazzo, uno splendido gioiello nel Parco Nazionale della Sila.

Brunori Sas e Simona Marrazzo, una coppia lontana dai riflettori

Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas, non ha mai smesso di credere in lui, anche quando aveva appena iniziato il suo lavoro di cantautore. Lo ha sempre sostenuto sia nei momenti migliori che in quelli peggiori con la burocrazia ma anche musicalmente, imparando a mettere le mani sul sintetizzatore. I due non amano pubblicare troppe foto di coppia e hanno sempre cercato di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Di certo, oggi sarà più difficile sfuggire alle telecamere dato il successo che Brunori Sas ha avuto a Sanremo 2025. Il cantautore ha dimostrato di essere un personaggio curioso, interessante e con tanto da raccontare.