Brunori Sas e le paure, spazzate via dalla figlia Fiammetta, prima di diventare padre

Simona Marrazzo e Fiammetta sono i grandi amori del cantautore Brunori Sas: la prima è sua compagna di vita e moglie, la seconda è l’amata figlia che da qualche anno, ormai, ha stravolto la vita della coppia. Brunori Sas oggi vive con entusiasmo la genitorialità e accetta di essere sulle montagne russe un giorno si e l’altro pure. Perché si sa che una figlia ti stravolge la vita. Infatti, prima di diventare padre, Brunori Sas aveva più di qualche dubbio e tante paure.

“Sarebbe bellissimo aver un figlio, perché una creatura bellissima, e mi sentire cattivo nel non fare questo regalo alla Terra, ma una parte di me è spaventata”, aveva confidato a Vanity Fair. Con il passare del tempo, però, le paure sono svanite e ha preso il sopravvento la voglia di cominciare quest’avventura al fianco dell’amata moglie Simona Marrazzo.

Brunori Sas e la moglie Simona Marrazzo, l’amore per la figlia Fiammetta

In poche parole Brunori Sas temeva che una figlia avrebbe potuto sconvolgergli la vita. E così è stato, in effetti. Ma oggi il cantautore e sua moglie Simone non potrebbero essere più contenti della scelta presa. Hanno costruito una splendida famiglia e Fiammetta, benché sia una figlia impegnativa come ogni bimbo che sta crescendo e scoprendo il mondo, rappresenta forse la gioia più grande della loro relazione. “Mia figlia ha messo la mia vita sottosopra, è stata rivoluzionata. Il che mi da grande gioia ma anche inquietudine”, spiega oggi il celebre cantautore.

Brunori Sas si mette sempre in discussione, con grande umiltà e sensibilità, anche come genitore. Perché di tanto in tanto le “paure, il senso di inadeguatezza, il non voler cadere nell’atteggiamento di chi vuole solo proteggere e tenere lontano dal buio”, tornano. Ma con la moglie Simona Marrazzo al suo fianco, nulla è insormontabile.