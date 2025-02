Brunori Sas a Sanremo 2025 con l’Albero delle Noci: “Racconto le mie radici in una linea sottile…”

Brunori Sas scalpita per il suo debutto a Sanremo 2025, con L’Alberto delle Noci. Una canzone a cui è molto affezionato e che lo ha profondamente commosso in fase di stesura. Lo ha raccontato lui stesso in una intervista rilasciata a Raiplay, nelle scorse settimane. E’ un Brunori Sas schietto e profondo quello che si appresta ad interpretare L’Albero delle Noci. “La canzone che canterò a Sanremo si rifà ad un albero vero, in legno e corteccia, in foglie, che si trova di fronte casa mia”, spiega il cantautore.

“E’ un modo per raccontare le mie radici, il mio attaccamento, ma anche la gioia e la rivoluzione che una nuova nascita porta nella tua vita. E’ una linea sottile che separa l’essere genitore da sentirsi ancora figli. Mi sono commosso mentre la scrivevo. E’ stato commovente”, ribadisce senza esitare Brunori Sas.

Il cantante è certo che la sua canzone possa lasciare il segno a Sanremo 2025, ma indipendentemente da come andrà è felice e motivato all’idea di misurarsi in un contesto così importante. “Lo spirito con cui approccio a Sanremo 2025 è di vivere un’esperienza emotiva intensa, c’è il desiderio di confrontarmi con un contesto nazional popolare e questo mi mancava”, ammette Brunori Sas.

Con L’Albero delle Noci, l’artista porta sul palco dell’Ariston una ventata di cantautorato, con l’idea di affrontare temi importante, ma senza pesantezza. “La canzone d’autore c’è stata anche negli ultimi anni ed è importante perché in questo periodo storico c’è bisogno di uno sguardo poetico o l’attenzione verso certe tematiche. Assieme all’intrattenimento può essere la formula giusta”, conclude Brunori Sas. Non manca ovviamente il ringraziamento di rito a Carlo Conti, che ho scelto tra tantissimi candidati per entrare a far parte dei big di questa edizione.

