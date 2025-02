Tra i debuttanti al Festival di Sanremo 2025 c’è Brunori Sas, che però tra gli esordienti è quello che ha realizzato più dischi: con la canzone “L’albero delle noci” parla di rinascita e rivoluzioni, di crisi e inquietudini. Il cantautore non ha deluso le aspettative: infatti, aveva colpito i giornalisti durante gli ascolti pre-kermesse e sul palco dell’Ariston ha portato poesia e immagini con la sua scrittura.

Simona Marrazzo, chi è la compagna di Brunori Sas/ Insieme da tutta la vita: la figlia Fiammetta

Non è tra i favoriti per la vittoria, ma potrebbe sorprendere per altri premi in ballo, di sicuro a lui importa poco la questione. Lo dimostrano anche i commenti che riempiono i social durante e dopo la sua esibizione.

Brunori Sas come i grandi? I paragoni spopolano dopo l’esibizione a Sanremo 2025

C’è chi lo ritiene da podio e chi pensa ad altri artisti. Qualcuno lo ha paragonato a De Gregori e chi, invece, ha accostato il cantautore in gara ad un altro grande della musica italiana, Antonello Venditti, per qualcuno è “la continuazione logica di Rino Gaetano“. Ci sono anche paragoni con altri concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2025, soprattutto il cantautore Simone Cristicchi: “Musicalmente la canzone di Brunori mi sembra meglio di quella di Cristicchi“, ha scritto un utente. In generale, prevalgono i commenti positivi.

Brunori Sas con L'Albero delle Noci a Sanremo 2025/ "Mi sono commosso mentre scrivevo questa canzone"