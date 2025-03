Brunori Sas: “28 anni insieme alla mia compagna Simona, condividiamo tutto…”

Il terzo posto a Sanremo è solo la puntata di una carriera da cantautore di assoluto prestigio, condita da temi toccati in maniera poetica con la sola forza della sua creatività e della sua penna. Brunori Sas è stato oggi ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In e già ad inizio intervista è stato emozionante l’incontro con la moglie e le figlie di Mino Reitano; icona della musica italiana e calabrese come lui. Parlando con Patrizia Reitano ha colto l’occasione con poche battute per rappresentare il suo senso di immedesimazione ed empatia. “Anche io ho una storia importante, da 28 anni insieme alla mia compagna Simona e con la quale condivido proprio il lavoro e la passione per la musica”.

Fiammetta, chi è la figlia di Brunori Sas? Canzone Sanremo dedicata a lei/ "Mi ha detto che sono il suo eroe"

L’intervista di Brunori Sas a Domenica In poggia su temi e argomenti toccanti, come la prematura e improvvisa scomparsa del papà Bruno avvenuta circa vent’anni fa. Un dolore pesante per il cantautore che però, come da lui raccontato, da quel dolore è riuscito a trovare il motore per dare slancio alla sua carriera professionale. “Lui era di Imola, era un emigrante al contrario, la follia era già della famiglia… Sono rientrato in Calabria quando non stava più bene; per me era una figura fondamentale, lo vedevo quasi immortale. Con la sua perdita improvvisa sono crollate le mie certezze ma nel dolore ho capito meglio anche quali fossero le mie priorità. Ho fatto scelte importanti, proprio per iniziare a fare sul serio nel mondo della musica.

Brunori Sas, chi è? Moglie Simona Marrazzo e figlia Fiammetta/ "Canto l'amore per la mia famiglia"

Brunori Sas a Domenica In: “Papà è il motore della mia vita. Sanremo 2025…”

Particolarmente toccanti le parole di Brunori Sas a proposito della scomparsa del papà, presente comunque nel suo nome d’arte. Il cantautore ha infatti spiegato come in molti, inconsapevolmente, lo chiamino Bruno; un’azione semplice ma che in realtà riempie il suo cuore d’amore e nostalgia. “Lui non ha visto nulla di quello che ho fatto, a volte penso a questo ma in un ipotetico altrove magari mi sta vedendo… Questa cosa per me è un motore”. Il cantautore ha poi celebrato anche il rapporto con la mamma, altro perno nella sua vita e sempre al suo fianco lungo il percorso artistico e umano.

MUSICA/ Il vescovo di Sanremo: dal Festival emerge "un anelito di pienezza"

Avviandosi verso la chiusura dell’intervista a Domenica In, Brunori Sas ha poi celebrato la sua esperienza sul palco di Sanremo 2025 sottolineando il grande affetto ricevuto dal suo pubblico calabrese: “Una sorta di rivalsa per una terra che è fin troppo bistrattata”.