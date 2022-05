“Brutta lesbica di m*rda”: uomo aggredisce donna per le scale/ “Mi ha dato calci e…”

Claudia Cecconello, donna residente ad Alessandria, ha subìto una violenta aggressione da parte di un suo vicino di casa perché “lesbica” (per utilizzare la medesima espressione usata dalla diretta interessata). Nel corso della diretta di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, la signora Claudia ha commentato così l’accaduto: “Oggi non sto benissimo, sono molto impaurita, ho male ovunque. Spero che si riesca a fare qualcosa contro questa persona. Venerdì sera stavo prendendo l’ascensore, che non funzionava: ho cliccato il tasto del mio piano, ma le porte non si aprivano. Impaurita – temevo di essere imprigionata -, ho dato delle botte alle porte. Quando si sono aperte, mi sono ritrovata davanti questo personaggio: mi ha detto ‘che cazzo fai?’. Sono dieci anni che mi perseguita”.

A quel punto, la diretta interessata ha iniziato a salire le scale, domandando all’uomo se sapesse cosa fosse accaduto all’ascensore, se fosse rotto: “Ho però visto la sua faccia cattiva. Io stavo salendo, ma mi sono accorta che stava partendo un calcio verso di me. Mi ha fatto volare dieci gradini, sull’ultimo devo avere battuto la testa, come testimoniano i tre punti in testa che mi hanno dato. Mi sono rialzata a fatica e gli ho detto: ‘Questa volta non la passi liscia, questa volta ti denuncio’. Lui mi ha tirato un pugno nell’occhio sinistro, mi ha fatto cadere e mi ha detto: ‘Brutta lesbica di m*rda!'”.

“LESBICA DI M*RDA!”: UOMO AGGREDISCE DONNA IN UN CONDOMINIO AD ALESSANDRIA

Nel prosieguo della diretta di “Storie Italiane”, la signora Cecconello, apostrofata pesantemente dal vicino di casa (“lesbica di m*rda!”) e presa a calci e pugni, ha rivelato che il suo aggressore “a più condomini ha fatto scherzi e minacce serie, però nessuno ha le prove, quindi non riusciamo a incastrarlo. Io l’ho denunciato in diretta: ho chiamato il 113 dopo che mi aveva colpito e, mentre è rientrato in casa, io ho bussato alla sua porta per fare sentire alla polizia che lui mi aveva aggredito. Lui nel frattempo mi ha dato della pazza perché picchiavo contro la sua porta e ha urlato che sono io a essere malata”.

A quel punto è arrivata immediatamente la pattuglia e “lui ha detto che sono stata io ad andare a disturbarlo. Sono andata anche a fare denuncia alle forze dell’ordine e oggi verranno ad approfondire la questione, sentendo gli altri condomini per capire qualcosa di più su questo soggetto”.











