Bruxelles, bufera per il presepe con Gesù, Maria, Giuseppe e i Re Magi senza volti. "Conforme alla Sharia", "sfregio ai cristiani": indignazione sui social

PRESEPE “INCLUSIVO” A BRUXELLES O AFFRONTO AI CRISTIANI?

Tra le attrazioni comparse nel centro di Bruxelles in questi giorni per Natale ce n’è una che sta suscitando polemiche non solo in Belgio, ma in tutto l’Occidente. Si tratta di un presepe che raffigura Gesù, Maria e Giuseppe, con i Re Magi, ma tutti senza volto.

C’è chi parla di uno sfregio alle radici cristiane, di un affronto al cattolicesimo. Questo presepe che viene definito contemporaneo, perché per la realizzazione delle bambole di pezza sono stati utilizzati tessuti da scarti di magazzino o materiali riciclati.

Inoltre, viene definito inclusivo, perché ci sono “tutte le tonalità della pelle, in modo tale che tutti possano sentirsi rappresentati“. Ma non è questo a suscitare indignazione, bensì l’assenza di volti, sostituiti da un patchwork impersonale in varie tonalità di beige e marrone.

I cittadini di Bruxelles hanno fatto notare che il presepe è un messaggio di universalità che non aveva scioccato nessuno finora, a prescindere dal proprio credo, ed è un simbolo di pace e gioia che circonda un neonato. Tutto ciò viene cancellato, la tradizione stessa viene eliminata.

INDIGNAZIONE PER IL PRESEPE SENZA VOLTI

Tra gli internauti che hanno espresso la loro disapprovazione sui social c’è il calciatore belga Thomas Meunier, che gioca nel Lilla oltre che per la nazionale belga: “Abbiamo toccato il fondo… e stiamo ancora scavando“. Diversi commentatori si sono spinti ancora oltre, osservando che l’allestimento richiama la Sharia, la normativa islamica che vieta la rappresentazione dei volti. Su X, il professor Florence Bergeaud-Blackler – antropologo e presidente del Cerif (Centro europeo di ricerca e informazione sui Fratelli Musulmani) – ha commentato con tono sarcastico: “Un Natale in linea con la Sharia sulla Grand-Place di Bruxelles“.

Un altro utente ha aggiunto, sempre in chiave ironica, che “al momento Giuseppe ha ancora una sola moglie, il burqa arriverà l’anno prossimo“. Il giornale La Libre fa notare, però, che le autorità della Concattedrale di San Michele e Santa Gudula di Bruxelles sono state coinvolte nel processo di sostituzione del vecchio presepe e avrebbero approvato il progetto. Questa nuova versione del presepe, creata in collaborazione con l’Atelier By Souveraine in Forest, dovrebbe rimanere al suo posto per almeno i prossimi cinque anni, a meno che non si decida di fare un passo indietro.