Btp Futura, seconda emissione dal 9 novembre/ Ecco i tassi cedolari minimi garantiti

BTP Futura, lo strumento innovativo di debito pubblico lanciato dal Tesoro in estate, arriva alla seconda emissione. È stata fissata la serie di tassi cedolari minimi che sono garanti dalla prossima emissione, fissata dal 9 al 13 novembre, salvo chiusura anticipata. Quindi, si va delineando il profilo di rendimento del Btp Futura. In una nota del Ministero dell’Economia si legge che la sequenza delle cedole prevede un tasso dello 0,35 per cento dal primo al terzo anno, invece un tasso dello 0,60 per cento dal quarto al sesto anno, mentre si arriva all’1 per cento dal settimo all’ottavo anno. I tassi cedolari definitivi comunque saranno annunciati al termine del collocamento, ma comunque non potranno essere inferiori a quelli minimi garantiti. Inoltre, quello dei primi 3 anni resterà invariato, mentre potrebbero essere rivisti al rialzo solo i tassi successivi al primo in base ovviamente alle condizioni di mercato. Il Tesoro ricorda che i proventi del Btp Futura saranno destinati interamente a finanziare le misure previste per sostenere le famiglie e la tutela del lavoro, oltre che il rafforzamento del sistema sanitario nazionale, il sostegno alle imprese in questo perdurare della crisi legata all’epidemia di coronavirus.

BTP FUTURA COLLOCATO TRAMITE MOT DI BORSA ITALIANA

Btp Futura ha cedole nominali semestrali che sono calcolate sulla base dei tassi prefissati e crescenti nel tempo. Si tratta del cosiddetto meccanismo di step-up. Il titolo avrà una scadenza di 8 anni, inoltre è previsto un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito, che potrà crescere e arrivare ad un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, in base alla media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell’Italia che viene registrato dall’Istat nel periodo di vita del titolo, per chi lo acquista all’emissione e lo mantiene fino a scadenza. Il nuovo Btp Futura sarà collocato alla pari sul mercato tramite la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana attraverso due banche dealers, cioè Intesa Sanpaolo e Unicredit. Ma il collocamento non prevede eventuali riparti, così come non verrà applicato alcun tetto massimo garantendo la completa soddisfazione degli ordini, anche se il Ministero dell’Economia ha la facoltà di chiudere l’emissione anticipatamente.



