Btp Italia a 5 anni: acquisti fino a 20 maggio/ Come funziona Recovery Fund italiano

Scatta oggi il nuovo Btp Italia a 5 anni, la sedicesima edizione dell’offerta di titoli di Stato questa volta acquisibile e sottoscrivibile da oggi 18 maggio fino al prossimo 20 maggio: si tratta di una proposta più “incentivata” del solito visto che il nuovo Btp Italia è chiamato a contribuire in maniera specifica «alla copertura delle spese legate all’emergenza Covid raddoppia, passando quindi all’8 per mille per chi acquista il bond pubblico all’emissione e lo tiene fino alla scadenza, nel 2025». Mentre prosegue imperterrita l’operazione della Bce dell’acquisto di titoli di Stato dei Paesi più indebitati e in difficoltà della zona Euro per fronteggiare la crisi Covid-19, il Mef lancia la nuova edizione di Btp Italia per provare a costruire un canale parallelo che gli esperti già definiscono «Recovery Fund italiano», facendo l’occhiolino al piano di investimenti che la Commissione Europea sta preparando per sostenere nei prossimi mesi gli Stati Membri.

«Con il Btp Italia posiamo dire che, mentre da un lato i risparmiatori italiani si proteggono dall’inflazione vedendo aumentata la remunerazione dei loro investimenti, dall’altro la complessiva struttura del debito italiano beneficia di un aumento dell’inflazione e ciò significa che maggiore crescita e un po’ di inflazione farebbero bene ai conti pubblici e ai sottoscrittori del Btp Italia», ha spiegato ieri a “Milano Finanza” il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, presentando il nuovo Btp Italia con scadenza a 5 anni. Il rendimento tenendolo fino a scadenza sarà aumentato dello 0,8%, assicura il titolare ancora l’esponente Pd, che aggiunge «Un bonus fedeltà che è anche un bonus fiducia nel Paese».

COME FUNZIONA IL NUOVO BTP ITALIA A 5 ANNI

Ad oggi l’inflazione è ferma al +0,1%, ma se dovesse tornare ai livelli precedenti «sarebbe un segnale che l’economia è in ripresa, che il Pil nominale sta salendo contribuendo a una dinamica migliore del rapporto debito/pil quindi andrebbe nel senso della sostenibilità del debito», ribadisce ancora Gualtieri concludendo «è vero che sul Btp Italia pagheremmo di più, ma allo stesso tempo il costo reale su tutto il resto del debito si ridurrebbe». Fino al 20 maggio il Btp Italia sarà aperto al publico dei risparmiatori retail con caratteristiche assai simile alle precedenti edizioni: «cedole indicizzate all’inflazione, più il pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre, rimborso unico a scadenza». Però a differenza degli investitori istituzionali (il cui collocamento è dedicato il 21 maggio) ai piccoli risparmiatori il Mef non applicherà «alcun tetto massimo, soddisfacendo interamente gli ordini che perverranno presso gli intermediari. Il tasso reale annuo definitivo sarà infine comunicato nella mattinata del 21 maggio».

Sulla base degli elementi presentati dal Governo con il nuovo Btp Italia, l’esecutivo potrebbe soddisfare parte considerevole dell’extradeficit provocato dal Covid-19 (finora attorno agli 80 miliardi di euro). «Nel complesso gli interventi monetari e di bilancio assicurano una navigazione tranquilla al nostro debito», ripete ancora il Ministro dell’Economia, prevedendo che l’efficacia delle misure adottate «porti a una ripresa della crescita che come conseguenza non potrà che migliorare ulteriormente la sostenibilità del debito pubblico italiano». Il titolo di Stato oltre che in Banca o in Posta, può essere sottoscritto anche online, attraverso il proprio home-banking solo se abilitato alla funzione di trading online (senza dunque recarsi in filiale o negli uffici postali).



