Btp Italia, ordini per 3 mld/ Rendimento può arrivare fino a 10%: come acquistare

L’emissione del bond anti-inflazione, il Btp Italia, in un solo giorno ha generato ordini per oltre 3 miliardi di euro. Il Tesoro, nel dettaglio, come riportato dal Corriere della Sera, ha annunciato di aver collocato esattamente 3,184 miliardi a fronte di 102.833 contratti sottoscritti. Le procedure di vendita per i piccoli risparmiatori sono iniziate lo scorso 14 novembre e si concluderanno il 16 novembre, salvo chiusura anticipata. Il giorno successivo sarà il momento della parte riservata agli investitori istituzionali.

In molti in queste ore si stanno domandando dunque come effettuare un ordine per il Btp Italia. È possibile sottoscriverlo in banca, negli uffici postali o anche attraverso un conto corrente online utilizzando il codice Isin IT0005517187. La durata dell’emissione del titolo è di sei anni, con godimento 22 novembre 2022 e scadenza 22 novembre 2028. Per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, è previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille.

Btp Italia, ordini per 3 mld: qual è il valore?

Per quel che concerne il valore del Btp Italia, il Tesoro ha fissato all’1,6% il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito della nuova emissione, come nella precedente emissione del giugno scorso. Il tasso definitivo, è stato annunciato in una nota del Ministero, sarà comunque stabilito “con una successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 17 novembre, e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello già comunicato”.

A questo valore dovrà essere sommato il recupero dell’inflazione del periodo di riferimento. In base a quanto anticipato dal Corriere della Sera, dato che quest’ultima è alle stelle in questi ultimi mesi, il rendimento potrebbe presto anche arrivare al 10%. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, che risalgono al mese di settembre, infatti, l’incremento su base annua dell’indice preso come riferimento da parte del Tesoro per calcolare il profitto dei titoli di Stato si è attestato a 8,6%.

