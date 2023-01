BTP titoli di Stato/ Rendimenti 2023: ha senso comprarli come risparmiatore privato?

I BTP come titoli di stato, destano preoccupazione ed incertezza. Abbiamo ritenuto opportuno a tal proposito, svolgere un’analisi approfondita per comprendere quale mossa finanziaria possa essere più sensata in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a livello europeo ed internazionale.

Il buono del tesoro poliennale a causa di inflazione, potenziale regressione e stagflazione – li abbiamo proprio tutti – potrebbe far prevedere una discesa drastica, o almeno salvo analisi più approfondite. Perché a novembre ad esempio, pur vivendo lo stesso periodo difficile, i titoli stavano generando un rendimento interessante.

BTP titoli di Stato: ha senso investire?

Se guardassimo i BTP (titoli di Stato) dei Paesi dell’Euro definiti «periferici», si nota una regressione. Le emissioni decennali della Grecia sono al 4,39%, peggio quelle spagnole, che totalizzando 3,35%.

A salvare il rendimento dei titoli di Stato è la crescita dei tassi di interesse. Infatti, al di là delle ripercussioni economiche che possano colpire l’Italia e il resto dei Paesi europei, sono proprio i tassi (in aumento anche nel 2023), a rallentare la discesa sui rendimenti decennali dei BTP.

Una maggior stabilità sarebbe garantita dalla stessa Unione Europea, che per il nuovo anno 2023, avrebbe già pensato a quali “strumenti anti–indebitamento” adottare e da destinare alle famiglie italiane.

Le scadenze oggigiorno sono molto variabili, quindi bisogna accurare l’operazione finanziaria che si vuol compiere. Nel 2022 il rendimento peggiore è stato registrato da quei BTP a lungo termine (con scadenza a 50 anni, nel 2072 del mese di marzo), con una perdita del -40% rispetto al prezzo in cui è stato sottoscritto.

Al momento in cui scriviamo, l’acquisto a questo prezzo potrebbe essere un buon affare, visto che un esborso di meno 6.000€ si potrebbe ottenere un rimborso di 10.000€ nel 2072 (con rendimento del +4,07%).

Tornando con i piedi per terra, è chiaro che questi BTP come titoli di Stato a lunghissimo termine, vengono considerati dagli enti istituzionali e non dai risparmiatori privati.











