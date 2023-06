BTP valore Italia giugno 2023/ Qual è il rendimento reale? Ecco le stime (27 giugno)

Il BTP valore Italia di giugno 2023 è alla terza settimana di collocamento. L‘ISIN di riferimento è quello avente come numero l’IT0005547408. Si tratta del bond con la scadenza fissata al 13 giugno 2027.

Il bond è rivolto agli investitori retail (famiglie) e soggetti individuali, anche se sul mercato secondario potrebbero acquistare il BTP anche gli investitori istituzionali.

SCENARIO RECESSIONE/ "Italia appesa al turismo, incognita per dopo l'estate"

BTP valore Italia giugno 2023: tra successi e perplessità

Il BTP valore Italia di giugno 2023 sta suscitando un po’ di dubbi. Da un lato, c’è chi è convinto che i numeri registrati sono positivi, trasferendo un segnale di fiducia e di positività nei confronti del debito pubblico italiano, che ci fa pensare e sperare, ad un calo dell’inflazione.

GEO-FINANZA/ 4. Così Russia e Arabia Saudita possono far salire l'inflazione Usa

Dato che parliamo di un titolo di Stato con cedola crescente e fissa, soltanto una certa stabilità dei prezzi avrebbe senso introdurre in un wallet con asset il cui rendimento medio alla scadenza dovrebbe essere del 3,625% in fase di collocamento.

Al momento in cui scriviamo, il BTP Italia del 28 ottobre 2027 e cedola reale allo 0,65% (con ISIN IT000388175), ha raggiunto quasi i 96,40 centesimi di euro. Dunque parliamo di un valore reale che corrisponde all’1,50%.

Ma dobbiamo cercare a tal proposito di far maggiore chiarezza, specificando come calcolare il valore reale.

BTP valore Italia giugno 2023: come calcolare il valore reale

Il BTP valore Italia di giugno 2023, ammonta ad un rendimento reale e aggiornato di circa l’1%. Per effettuare questo calcolo abbiamo rapportato il 3,60% di rendimento lordo dichiarato, uguale al 3,12% netto dell’imposta.

GEO-FINANZA/ 3. Le manipolazioni che aiutano gli Usa a evitare una débâcle

A questi valori va sottratto il 2,10% di inflazione annuale. Dunque il risultato – come già detto – è pari all’1%. Al momento il Buono del tesoro poliennale sembrerebbe garantire forti segnali di crescita. Ecco dunque che ai giorni d’oggi, si rivela come un’ottima strategia per contenere i danni legati all’inflazione.

Chiaramente nessun investimento può essere ritenuto sicuro e privo di rischi, ma andrebbe anche valutato per decretarne la fattibilità e la reale convenienza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA