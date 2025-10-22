La nuova emissione di Btp Valore è stata bene accolta: è una valida alternativa a lasciare i risparmi sul conto corrente

Non è stato un fuoco d’artificio, ma l’avvio del collocamento della nuova emissione di Buoni del Tesoro poliennali (Btp) denominata Btp Valore, è stato comunque accolto positivamente con richieste (5,4 miliardi il primo giorno) in linea con quelle delle precedenti offerte. Nelle ultime due emissioni di titoli simili, destinati solo ai risparmiatori nella prima metà dello scorso anno, il Tesoro aveva incassato quasi 30 miliardi di euro, ottenendo fiducia da più di un milione di persone.

Questo Btp Valore non differisce molto da quelli precedenti a livello di rendimento, ma ha una durata più lunga (sette anni), garantisce cedole trimestrali, e premia la fiducia di chi non lo vende anticipatamente sul mercato con un progressivo aumento degli interessi (un tasso minimo garantito del 2,6% i primi tre anni, per poi passare al 3,1% nel biennio successivo e al 4% per gli ultimi due) e con un premio finale dello 0,8%.

Nel suo complesso, quindi, il rendimento complessivo sarà, tenendo conto di tutta la durata del titolo, del 3,35%, più alto degli attuali Btp con scadenza tra sette anni che restano sotto quota 3%. Chi investe 10mila euro nei nuovi titoli otterrà per i primi tre anni 65 euro ogni tre mesi che diventeranno 77,5 nei due anni successivi e 100 negli ultimi due, poi avere un rimborso di 10.800 euro alla scadenza del titolo nel 2032.

Queste condizioni resteranno immutate, ma chi decidesse o si trovasse nella necessità di vendere il nuovo Btp Valore prima della scadenza potrebbe andare incontro a una perdita. Siamo di fronte ad uno scenario di crescenti problematiche sul fronte finanziario. In sette anni fanno in tempo a cambiare molte cose, come insegna il recente passato e le previsioni sull’andamento dei tassi di interesse sono caratterizzate dall’incertezza soprattutto per le incognite legate agli effetti a medio termine della politica economica americana e alla possibile ripresa dell’inflazione.

L’obiettivo di chi acquista il nuovo titolo non dovrebbe essere quello di ottenere guadagni al di là della remunerazione con le cedole trimestrali. Il guadagno certo lo si ottiene rispetto a chi continua a tenere i propri risparmi sul conto corrente (o peggio, sotto il materasso) dove gli interessi sono pari a zero e l’aumento dei prezzi corrode il valore reale della ricchezza.

Gli italiani hanno qualcosa come 1.300 miliardi depositati in banca in conti correnti che dovrebbero essere uno strumento per agevolare i pagamenti e le transazioni e che invece vengono considerati come un sistema per collocare i risparmi. Una preferenza per la liquidità che non è giustificata ed è spiegata solo da un livello tra i più bassi d’Europa di educazione finanziaria.

Il 70% della popolazione non sa che cosa di intende per tasso d’interesse composto, e solo un italiano su cinque controlla con regolarità le proprie entrate e uscite con la capacità di gestire un bilancio familiare, di costituire un fondo di emergenza, di collocare i risparmi secondo corretti obbiettivi.

L’investimento in Btp Valore va quindi guardato positivamente se è un modo per sbloccare i risparmi dalle paludi dei conti correnti e se contribuisce a una prudente diversificazione degli investimenti. Dice il saggio: “Mai collocare tutte le uova nello stesso paniere”.

Non bisogna tuttavia pensare che Btp Valore sia una scelta del tutto priva di rischi. Il rating (la valutazione della solidità dell’emittente) rimane per l’Italia a un livello tra i più bassi anche se si è registrato qualche miglioramento negli ultimi mesi grazie alle politiche di contenimento del deficit pubblico. Resta il fatto che a fronte di un debito che ha superato i tremila miliardi, e da una crescita del Pil che non smuove dallo zero virgola, i 15/20 miliardi che si raccoglieranno con questa emissione (che peraltro costituisce un nuovo debito) sono poca cosa, ma comunque un piccolo segnale di fiducia da non trascurare.

