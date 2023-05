Btp Valore, Mef annuncia nuovo titolo per piccoli risparmiatori/ Data, durata, cedola

Il ministero delle finanze ha lanciato una nuova famiglia di titoli di stato, così come riferito dal quotidiano Il Gazzettino nella sua edizione online. Si tratta di un nuovo Btp che è stato pensato appositamente per il piccolo risparmiatore, denominato precisamente Btp Valore. Il titolo ha una durata di 4 anni e potrà essere sottoscritto senza riparto e collocato nella finestra che va dal 5 al 9 giugno prossimi. Previsto un premio fedeltà nonché cedole periodiche a tassi prefissati crescenti. Inoltre, il Mef assicura che sarà facile da sottoscrivere e senza commissioni.

L’annuncio, come detto sopra, è giunto attraverso un’apposita nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui si legge che il Mef «annuncia il lancio dei Btp Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail), la cui prima emissione avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata». Il premio fedeltà per i risparmiatori verrà “prelevato” alla scadenza, mentre le cedole saranno periodiche e calcolate in base a tassi prefissati che sono crescenti nel tempo e che verranno comunicati il 10 giugno, quando verrà anche reso pubblico il codice ISIN che identifica il titolo.

BTP VALORE, NON SONO PREVISTI TETTI NE RIPARTI

Viene inoltre specificato che non sono previsti tetti o riparti all’emissione mentre sono state semplificate le modalità di sottoscrizione rispetto alle tradizionali aste. Per acquistare il Btp Valore bisognerà essere esclusivamente dei piccoli risparmiatori retali, facendo un investimento minimo di 1.000 euro, rivolgendosi al proprio referente bancario o all’ufficio postale dove si possiede un conto con i titoli, o infine, attraverso l’home banking se abilitato a tali operazioni.

Sul rendimento del Btp Valore la tassazione sarà la solita agevolata per i titoli di stato pari al 12,5 per cento, e ci sarà anche l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. Sarà anche possibile come sempre per coloro che sottoscriveranno il nuovo titolo cedere interamente o in parte lo stesso prima della scadenza.

