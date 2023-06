Btp Valore, tasso minimo garantito del 3,25% per due anni/ Mef: al 4% negli altri due

Il Ministero dell’Economia ha comunicato la percentuale relativa ai tassi cedolari minimi garantiti per la prima emissione del Btp Valore, che è in programma da lunedì 5 a venerdì 9 giugno. Salvo chiusura anticipata, saranno del 3,24% per il primo e secondo anno, del 4% per il terzo e quarto anno. Il Mef precisa che al termine del collocamento verranno poi annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, però solo al rialzo, alla luce alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il ministero ricorda anche che Btp Valore è riservato solo al mercato retail e prevede cedole nominali semestrali e una scadenza di quattro anni con un premio extra finale di fedeltà che è dello 0,5% del capitale investito.

Come evidenziato dal Sole 24 Ore, il titolo sarà collocato sul mercato alla pari, quindi con prezzo uguale a 100, tramite la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italia attraverso due banche dealer: Intesa Sanpaolo e Unicredit. D’altra parte, sarà possibile sottoscriverlo presso qualsiasi banca o ufficio postale in cui si detiene un conto titolo. I risparmiatori hanno anche la possibilità di acquistarlo online anche in home-banking, attraverso le funzioni di trading.

COLLOCAMENTO BTP VALORE E TASSAZIONE SU RENDIMENTO

Non sono previsti riparti né tetto all’investimento. Il collocamento, comunque, potrà partire da almeno mille euro. Il Ministero dell’Economia assicura che ai risparmiatori sarà sempre assicurata la soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Mef di chiudere l’emissione in anticipo di Btp Valore. L’eventuale chiusura anticipata non potrà avvenire però prima di mercoledì 7 giugno. Al risparmiatore devono essere garantite almeno tre giornate intere di collocamento. Se la chiusura anticipata avvenisse alle 17:30 del terzo o quarto giorno di collegamento, i tassi cedolari definitivi verranno stabiliti nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento. In caso di chiusura il 9 giugno, i tassi definitivi saranno comunicati il giorno stesso. Unica è la data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto: coincide con quella di godimento. Non sono previste commissioni per acquisti effettuati nei giorni di collocamento, invece sul rendimento del titolo sarà applicata la tassazione pari al 12,5%, con l’esenzione dalle imposte di successione, come accade per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali. Le comunicazioni ufficiali sul nuovo Btp Valore, con Faq, scheda informativa e nota tecnica, saranno disponibili sul sito del Mef e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

