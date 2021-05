BTS/ I problemi di salute mentale “Tristezza e frustrazione mai provate prima”

La band K-Pop dei BTS è riuscita ad entrare nel cuore delle persone non solo per la loro musica, ma anche per il modo con cui interagiscono con i propri fan di tutto il mondo. Parlano con loro come se fossero amici, soffermandosi anche su tematiche importanti come la solitudine, la poca autostima e la depressione. Portare alla luce questi sentimenti che ognuno di noi prova almeno una volta nella vita è una missione per il gruppo coreano. Lo dimostrano i testi delle loro canzoni e le campagne portate avanti in collaborazione con UNICEF.

Parlando recentemente con Rolling Stone Us, i BTS hanno spiegato come ha influito su di loro l’ultimo anno vissuto con restrizioni e difficoltà varie causate dalla pandemia da Covid-19: ‘’Abbiamo realizzato che ciò che abbiamo sempre detto ai nostri fan, cioè amarsi ed essere forti, doveva diventare una mantra anche per noi’’. E’ stato Jimin a rivelare che, per la prima volta, si sono ritrovati a sperimentare direttamente in prima persona quello che hanno sempre e solo consigliato agli altri per gestire le patologie di natura psicologica.

I BTS: ‘’Le emozioni non vanno nascoste’’

Se per molti è difficile ammettere che vivere l’epoca Covid è stata dura psicologicamente, il cantante V dei BTS non ha avuto problemi a dire che è stato proprio questo brutto periodo a scaturire il tutto: ‘’Eravamo già in completo burn out a causa della preparazione del nostro tour. Stavamo lavorando senza sosta per offrire il migliore degli spettacoli ai nostri fan, poi tutte le date sono state cancellate e posticipate dall’oggi al domani’’. Hanno insomma vissuto quello che anche qui Italia i nostri artisti si sono ritrovati a vivere. V ha aggiunto inoltre che hanno iniziato a convivere con tristezza e frustrazione come mai prima.

E’ stato un altro componente del gruppo, Suga, a convincere i suoi compagni a raccontarsi, perché già in passato lui confessò di aver sofferto di ansia, di depressione e anche di disturbo ossessivo compulsivo. A Rolling Stone Us ha detto: ‘’Ho già parlato apertamente della mia personale battaglia, ma è bene ribadire che le nostre emozioni non sono qualcosa che va nascosto. Bisogna parlare perché questo può aiutare moltissime persone’’. I BTS, avendo il grande potere della musica nelle mani, lo fanno anche attraverso le canzoni. Perché un semplice brano con delle semplici parole possono davvero essere di conforto a chi sta vivendo lo stesso.



