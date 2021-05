BTS, video Butter/ Il nuovo singolo condiviso dai Queen che ricorda un loro successo

Il gruppo K-Pop dei BTS torna e lo fa con ”Butter”, un brano in inglese che gli permette di aprire davanti a loro nuovi orizzonti musicali. E’ disponibile da venerdì 21 maggio, in contemporanea è uscito anche il video ufficiale su Youtube e conta già milioni di visualizzazioni. I BTS sono un successo mondiale e solo il teaser che annunciava l’uscita del nuovo singolo raggiunse 52 milioni di views in 48 ore. Il video è stato anche condiviso dal profilo Twitter ufficiale dei Queen, il cui post recita: ”Are you ready hey are you ready for this… Another One Bites the Dust x BTS_Butter”. Questo perché il brano del gruppo coreano riprende proprio le note del successo del 1980 della band britannica, e lo si intuiva già dal teaser.

Zitti e buoni dei Maneskin miglior testo/ Premio all'Eurovision Song Contest 2021

I BTS si esibiranno con ”Butter” ai Billboard Music Awards, in programma per il 23 maggio. Nei quali sono anche stati nominati in quattro categorie: Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist e Top Selling Song. Daranno inoltre il via ai Good Morning America’s Summer Concert Series il 28 maggio. E sono attualmente sulla copertina di Rolling Stone US, che li ha definiti addirittura come ”La più grande band del mondo”. Con pezzi a volte più tranquilli e a volte più esplosivi, il gruppo K-Pop risulta sempre molto travolgente. Il testo del nuovo pezzo, scritto da Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Ron Perry, Jenna Andrews, Alex Bilowitz, Sebastian Garcia e RM, trasmette una grande energia positiva.

GLI 80 ANNI DI BOB DYLAN/ L’Odissea rock di un Premio Nobel per caso

Il video di Butter dei BTS

La performance messa su per il videoclip di ”Butter” contribuisce ad accentuare quell’energia elettrizzante che arriva già dalla canzone. La coreografia che i BTS danzano è eseguita senza mai lasciare da parte il loro atteggiamento super cool: i colori passano dal bianco e nero a tonalità accese e pastello, le location sono dagli ascensori ai microfoni di una tipica conferenza stampa, e poi c’è anche un campo da basket a fare da sfondo ai loro passi. Con l’arrivo dell’estate, il sound di ”Butter” e la libertà di ballare e di esprimersi diventano il fulcro narrativo del brano.

Alfa, il suo primo album Nord/ 'Sanremo è un sogno, proverò finché non mi prendono'

Già all’annuncio di un loro nuovo singolo totalmente in inglese, si è accesa la curiosità dei fan sparsi in tutto il mondo. Dai primi suoni resi noti, alla copertina, che ritrae un panetto di burro a forma di cuore che si scioglie, molti intravedevano una possibile hit estiva targata BTS. La stampa coreana ne parlava così: ”Traboccante dell’inimitabile fascino dei BTS, il nuovo singolo Butter si farà strada sciogliendosi nel cuore degli ARMY (nome con cui vengono chiamati i supporter del gruppo K-Pop)”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA