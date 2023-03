Bubu: chi è il finalista di Masterchef Italia 12/ “Mamma, papà, voglio poter dire che…”

Chi è Bubu, il primo finalista di Masterchef Italia 12?

Bubu (Antonio Gargiulo), ha solo 19 anni ed è il primo finalista di Masterchef Italia 12! Sorridente, sensibile e con tanta voglia di imparare, è stato soprannominato “Bubu” in primis dalle sue sorelle e poi dallo chef stellato e giudice di Masterchef Antonino Cannavacciuolo, “stanco” ironicamente del nome “Antonio”. Bubu è nato a Vico Equense, la stessa città in cui è nato lo chef Cannavacciuolo, e poi si è trasferito in Sardegna a causa del lavoro del padre (finanziere). Bubu ha sempre amato cucinare ma amava anche la storia e per questo motivo, spinto anche dalla volontà dei genitori, si è iscritto all’università di Scienze Archeologiche.

I suoi genitori non hanno mai assecondato la sua passione per il mondo della cucina, per lui volevano un futuro da laureato ma Bubu, spinto dalla sua passione e dal desiderio di realizzare i suoi sogni, si è iscritto ai provini di Masterchef Italia senza dire nulla ai genitori. Durante le selezioni di Masterchef Bubu ha mandato un messaggio per i genitori: “Mamma, papà, voglio dimostrarvi la passione che ho, quello che sono in grado di fare e voglio poter dire e poter farvi dire che siete orgogliosi di me”.

Il percorso di Bubu a Masterchef Italia 12 e l’accesso alla finale

Il percorso di Bubu è iniziato con il piatto “Assaggio della mia isola”: un piatto tradizionale sardo a base di culurgiones in acqua di pecorino, parmigiano e zafferano con olio alla menta. Grazie a questo piatto Bubu si è aggiudicato l’ingresso in Masterclass conquistando un grembiule bianco e ben 3 si da parte dei giudici, che lo hanno definito un ragazzo con una buona mano e una buona preparazione.

All’interno della Masterclass Bubu si è dimostrato determinato, ambizioso e molto bravo nella preparazione dei piatti, anche grazie a una delle sue qualità più importanti: la predisposizione all’ascolto; lo chef Bruno Barbieri non a caso gli ha spesso ripetuto: “Tu sai ascoltare e sai mettere in pratica i consigli”. Durante il suo percorso a Masterchef l’aspirante chef si è spesso fatto sopraffare dall’emozione ma nonostante tutto il suo percorso è stato costellato di progressi e level up. Nel corso della semifinale, Bubu, Edoardo, Hue e Mattia sono entrati per la prima volta in una cucina tristellata, quella del ristorante Mirazur di Mentone in Francia, e Bubu ha vinto la prova, distinguendosi per aver gestito bene la pressione dal primo momento all’ultimo e accedendo così alla finale di Masterchef Italia 12.

