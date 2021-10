Buccinasco, 60enne ucciso dopo sparatoria/ Un’esecuzione? Colpito da due in moto

Un uomo di 60 anni è stato ucciso, morto a seguito di una sparatoria avvenuta in quel di Buccinasco, noto comune in provincia di Milano. Stando a quanto emerso in quest’ultima ora (le informazioni sono ancora frammentarie), la vittima si chiamerebbe Paolo Selvaggio, come riferisce l’edizione online de Il Giorno. e al momento dell’assassinio stava pedalando in bicicletta lungo via della Costituzione angolo via Morandi. Secondo le prime testimonianze la vittima sarebbe un pregiudicato molto conosciuto nella zona per spaccio e traffico di droga, e sarebbe stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco a testa, volto e spalla.

Immediata la chiamata ai soccorsi ma quando questi sono giunti sul luogo segnalato l’uomo era già in arresto cardiocircolatorio ed è stato in seguito trasportato presso il vicino ospedale di Rozzano in codice rosso, dopo alcune manovre classiche di rianimazione, per poi spirare subito dopo l’arrivo nel nosocomio meneghino a seguito delle gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale che stanno svolgendo le indagini, e l’ipotesi principale è che si tratta di un’aggressione maturata nell’ambito del traffico di droga, di conseguenza tutto lascerebbe pensare che si possa trattare di una vera e propria esecuzione.

SPARATORIA BUCCINASCO: 60ENNE SPACCIATORE GRAVISSIMO DOPO 3 COLPI DI PISTOLA

Stando a quanto riferito da MilanoToday, l’aggressione si sarebbe verificata stamattina (attorno alle ore 10:00), e a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto: una volta individuato l’obiettivo sarebbe scesi dal mezzo a due ruote e avrebbero esploso una serie di colpi.

Alla centrale operativa del 118 è giunta una richiesta di soccorso per una sparatoria, e sul posto sono stati inviati due equipaggi su un’ambulanza nonché un elisoccorso in codice rosso. Sul luogo anche diverse pattuglie che sono intervenute in via della Costituzione, e che hanno subito iniziato a cercare di ricostruire l’accaduto.

