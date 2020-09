Buddy Valastro, intervento dopo “terribile incidente”/ Boss delle torte ferito…

Il Boss delle Torte Buddy Valastro ha rischiato davvero grosso in seguito ad un terribile incidente, come lo definisce lui stesso, in cui la sua mano e il suo braccio sono rimasti incastrati nel meccanismo presente sulla pista da bowling che ha in casa. Lui stesso ha registrato un video postato nelle sue storie su Instagram qualche ora fa dicendo di essere “sulla strada in salita del recupero” dopo un terribile incidente che ha messo a rischio il suo impero visto che si tratta della sua mano e del suo braccio, strumenti del mestiere per quello che tutti conoscono come il Boss delle Torte. Mercoledì, la star di Cake Boss ha condiviso una foto di se stesso sdraiato in un letto d’ospedale dopo essere stato operato dopo un incidente che è avvenuto mentre lo chef trascorreva “del tempo di qualità” con la sua famiglia a casa, dotata di una pista da bowling.

BUDDY VALASTRO HA SUBITO UN INTERVENTO DOPO UN TERRIBILE INCIDENTE

Secondo quanto ha rivelato un rappresentate di Buddy Valastro a People sembra che l’incidente sia dovuto ad un malfunzionamento “con il posizionatore di birilli da bowling… Dopo aver tentato di recuperare il birillo da bowling dal meccanismo della gabbia, la sua mano destra si è incastrata all’interno dell’unità ed è rimasta schiacciata finendo sotto un’asta di metallo che lentamente e ripetutamente ha infilzato la mano tre volte tra l’anulare e il medio”. Solo dopo qualche minuto i suoi due figli hanno usato una sega per tagliare l’asta e liberare il padre. In questi giorni il Boss delle torte ha subito due interventi chirurgici, il primo al Morristown Memorial nel New Jersey, e il secondo all’Hospital for Special Surgery di Manhattan. Nei prossimi giorni dovrà affrontare un lungo recupero.



