Bufale Elezioni Regionali Lazio-Lombardia 2023/ Voti e false preferenze, le fake news

FAKE NEWS E BUFALE ALLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA-LAZIO: COSA POTREBBE SUCCEDERE

Gli elettori di Lazio e Lombardia in queste ore sono chiamati alle urne a esprimere le loro preferenze per le Elezioni Regionali 2023 e, come accade ogni volta, sono spuntate numerose bufale e fake news sul tema. Da un lato sembrerebbero essere superare quelle relative alla pandemia di Covid-19 e alle restrizioni connesse a quest’ultima: tra tutte, ad esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e di avere il Green Pass per accedere ai seggi. Dall’altro lato ne sono emerse tante altre.

È divenuta virale nelle scorse Elezioni Politiche – e probabilmente si ripresenterà anche in questa occasione – la bufala relativa alla tracciabilità delle schede elettorali. Alcuni hanno sostenuto che queste ultime potessero essere ricondotte all’elettore tramite il tagliando con il numero identificativo che viene apposto prima della votazione. È per questo motivo che si grida allo scandalo. In realtà, in molti avranno notato che l’etichetta viene tolta dalla scheda prima che essa venga inserita nell’urna. Il tagliando antifrode viene utilizzato per evitare che si utilizzino schede «esterne» già compilate.

BUFALE ELEZIONI REGIONALI LAZIO-LOMBARDIA 2023: ESITI FALSI

In merito alle bufale delle Elezioni Regionali 2023 di Lazio e Lombardia, inoltre, è importante stare attenti a quelli che sono i rumors relativi alle preferenze e ai sondaggi. In molti infatti diffondono su Whatsapp oppure sui social network delle informazioni errate che possono orientare l’elettorato. Per quel che concerne gli exit poll, in tal senso, è indispensabile far riferimento alle fonti ufficiali e a quelle accreditate.

Le false informazioni in questa sessione elettorale hanno avuto come protagonisti anche gli esponenti della politica stessa sui social network. In Lombardia la candidata Letizia Moratti ha infatti affermato in un tweet che il sindaco di Milano Beppe Sala avrebbe votato per lei, ma quest’ultimo ha smentito e, dopo avere ammesso di “prendere con simpatia” la sua esternazione, ha piuttosto invitato gli elettori a non disperdere il voto.

