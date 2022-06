Bufale Maturità 2022/ Dalla perquisizione dei prof ai rilevatori anti-copioni

Alla vigilia della prima prova, è tempo di fare i conti con le bufale sulla Maturità 2022. Come ogni anno, ci troviamo di fronte a tantissime fake news su internet e sui social network, mirate a trarre in inganno gli studenti e, spesso, a spaventarli in vista dell’esame. Delle notizie false create ad arte per confondere i maturandi, contenuti virali che spesso hanno fatto centro, anche a causa dell’inesperienza dei più giovani e della tensione pre-test.

Le bufale pre-Maturità 2022 circolate in rete nelle ultime ore sono tante e andrebbero “sbugiardate” una per una. Per questo iniziamo da un “classicone” che vanta grandissimo successo proprio in queste ore: la presenza delle tracce della maturità sul web. Nessun hacker è stato in grado di estrapolare i quesiti d’esame: nessuno ci è mai riuscito e probabilmente nessuno ci riuscirà. Anche perché sicuramente il gesto non passerebbe inosservato, comportando così l’annullamento della prova. Non affidatevi, dunque, alle notizie virali che troverete sui gruppi Whatsapp…

BUFALE MATURITÀ 2022: OCCHIO ALLE FAKE NEWS!

Un’altra delle bufale sulla Maturità 2022 riguarda il presunto ruolo della Polizia di Stato. Nel corso degli ultimi infatti si è parlato molto su internet sulle azioni di monitoraggio delle forze dell’ordine per combattere i “copioni”: gli agenti, infatti, controllerebbero i cellulari per evitare che gli studenti ricorrano agli aiutini di Wikipedia. Naturalmente è una colossale fake news. Non sarebbe neanche legale, tra l’altro.

A proposito di copioni, un’altra delle bufale sulla Maturità 2022 riguarda i fantomatici rilevatori anti-copioni. Presunti aggeggi in dotazione ai professori in grado di beccare i furbetti impreparati. Notizia falsa, falsissima. Non fidatevi nemmeno delle catene che vi avvisano dei controlli corporali e delle perquisizioni dei professori prima dell’esame: gli insegnanti non sono dei poliziotti e nessuno si spingerà a tanto. In bocca al lupo per l’esame di domani, e non fatevi ingannare dal click-bait!

