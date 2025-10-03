Scoppia la prima polemica intorno a X Factor 2025 a causa del presunto uso di autotune alle audizioni.

X Factor 2025 è entrato nel vivo e, in attesa dei live, sul web, è nata la prima polemica a causa del presunto uso di autotune nella post produzione delle puntate dedicate alle Audizioni. A sollevare la questione, su Tik tok, è stato un noto deejay/producer, tal Hyperreal.Music che ha pubblicato due diverse versioni dell’audizione di Vicky Della Peruta, la cantante che ha portato La Cura Per Me di Giorgia.

La giovane ha portato una sua versione cantando il brano metà in napoletano e metà in spagnolo. Per capire se effettivamente le puntate vengono montate con l’autotune, il producer ha pubblicato la versione andata effettivamente in onda su Sky e quella che il team social ha condiviso su Instagram.

X factor 2025: le versione dell’audizione di Vicky Della Peruta

Nel primo video pubblicato dal producer, Vicky Della Peruta canta il brano con un’intonazione perfetta mentre nel secondo video l’intonazione vacilla un po’. Entrambe le versioni, tuttavia, sono state pubblicate da pagine ufficiali di X Factor 2025, ovvero YouTube e TikTok e il producer non comprende perché l’intonazione sia differente.

“TikTok di X Factor ha pubblicato un’altra versione della stessa performance e c’è qualcosa che non mi torna. (…) premessa: faccio musica, il deejay e produttore da anni, ma non penso che ci sia bisogno questo per capire che sono due versioni totalmente diverse, nella prima ha un’intonazione perfetta, nella seconda assolutamente no. Se X Factor vuole darmi delle delucidazioni.. Perché questa non me la spiego“.