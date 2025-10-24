L'uscita momentanea di Donatella dalla casa del Grande Fratello ha infiammato il dibattito tra i fan del Grande Fratello 2025.

Simona Ventura aveva promesso un ritorno alle origini per il Grande Fratello 2025 con concorrenti nip e regole ferree, ma dopo poco meno di un mese dall’inizio del reality show, il web insorge per tutto quello che sta avvenendo nella casa. A scatenare le polemiche sono le sempre più frequenti uscite dalla casa dei concorrenti e il successivo rientro, cosa che, nelle prime edizioni del reality non accadeva. Nell’edizione attuale, la prima ad aver abbandonato la casa è stata Anita Mazzotta che è stata colpita da un gravissimo lutto avendo perso la mamma.

Successivamente è stata Francesca, la mamma di Simona, ad aver abbandonato la casa per motivi personali rientrando dopo poche ore. Stavolta, invece, è stata Donatella ad aver abbandonato momentaneamente la casa, sempre per motivi personali, come fa sapere il comunicato diffuso dalla produzione. Queste continue uscite, tuttavia, stanno innervosendo il pubblico.

La reazione di Simona Ventura all’uscita di Donatella dal Grande Fratello 2025

L’uscita di Donatella è arrivata a sorpresa e non si sa quando rientrerà anche se, come comunicato dal Grande Fratello, la sua è un’uscita momentanea. La stessa Simona Ventura, tuttavia, su Instagram, ha condiviso il comunicato e ha scritto “Forza Donatella”. Tuttavia, le continue uscite dei concorrenti non trovano l’approvazione del pubblico che, sul web, sottolineano come la casa si sia trasformata “in un albergo con i concorrenti che escono e rientrano quando vogliono”.

Il pubblico, dunque, avrebbe voluto davvero un ritorno alle origini con gli inquilini fuori dai giochi qualora avessero avuto la necessità di dover uscire dalla casa. Con gli ascolti che non convincono e le continue uscite dei concorrenti, il Grande Fratello rischia di perdere anche i telespettatori affezionati al format?