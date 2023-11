Bufera su Francesca Albanese, inviata ONU anti-Israele/ “Non è imparziale, marito ha lavorato per Palestina”

Francesca Albanese, giurista ed inviata ONU in qualità di “special rapporteur” sul rispetto dei diritti umani in Palestina, è finita al centro di una mezza bufera a causa di una denuncia presentata dall’ONG Un Watch. Quest’ultima si prefigge il compito di vegliare sul rispetto delle Nazioni Unite dal loro stesso statuto, che sarebbe stato infranto dall’inviata che in questi giorni di guerra a Gaza ha più volte condannata Israele. Francesca Albanese, infatti, ha omesso nella sua candidatura all’ONU di indicare un conflitto di interessi che, secondo l’organizzazione non governativa, potrebbe aver sbilanciato le sue posizioni e dichiarazioni, costituendo anche una probabile ragione di esclusione della sua richiesta.

Di cosa è accusata Francesca Albanese

Il nome di Francesca Albanese è diventato particolarmente famoso nell’ultimo periodo, più o meno in concomitanza con lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. L’inviata ONU, infatti, è apparsa più volte nei salotti televisivi, infilata in ogni tipo di contraddittorio per via delle sue posizioni fortemente contrarie ad Israele e all’azione che starebbe perpetrando da anni nei confronti del popolo palestinese. Posizioni peraltro avvalorate dalla sua carica all’interno delle Nazioni Unite che le conferirebbe una visione più ampia della questione Israelo-Palestinese.

Secondo Un Watch, però, Francesca Albanese avrebbe commesso un illecito nel momento in cui ha presentato la domanda di accesso all’ONU. Nel modulo, infatti, a pagina 14 le è stato chiesto di indicare se ci fosse una qualche ragione che potesse compromettere la sua imparzialità, fondamentale per lo statuto delle Nazioni Unite, sul quale lei ha risposto di no. Differentemente, però, Un Watch ha scoperto che il marito di Francesca Albanese in passato ha prestato servizio come consigliere economico del Ministero dell’Economia della Palestina. Secondo il report, l’inviata ONU non si è dimostrata imparziale quando, in passato, ha accusato Israele di colonizzazione e violazione dei diritti umani, quando ha equiparato la Nakba all’Olocausto, quando ha partecipato nel 2019 ad un evento pubblico collegato ad Hamas e quando ha accusato lo Stato ebraico di “violazione del diritto internazionale”.

