A poche settimane dall'inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, una showgirl si lascia andare ad uno sfogo durissimo svelando un retroscena.

Lisa Fusco, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage, ha ripercorso la propria carriera togliendosi qualche sassolino dalle scarpe e svelando un retroscena sulla sua esperienza con Tale e Quale Show. Lisa Fusco si lascia andare ad un duro sfogo nei confronti degli autori del programma condotto da Carlo Conti e che tornerà in onda a settembre con un’edizione tutta nuova. Lisa Fusco racconta, infatti, di essere stata scartata ai casting di Tale e Quale perché “ingrassata 12 kg”. “Questa è discriminazione”, tuona Lisa ai microfoni di Fanpage.

“Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto ‘Sei grassa’ e io me la sono presa con me stessa” – aggiunge ancora la Fusco che poi dice ancora – “Ho speso soldi, un pomeriggio intero e dieci giorni di prove private per prepararmi. Sono una professionista. Mi hanno pure detto “Come sei bella con la parrucca rossa, potresti fare Jessica Rabbit” e quando ho risposto che mancava il seno hanno detto “Non ti preoccupare, lo mettiamo noi”. Ma se già sapevate che ero più in carne, perché farmi perdere tempo?”.

L’amaro sfogo di Lisa Fusco sul mondo dello spettacolo

“Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona, la facciano andare in depressione per una settimana”. Con queste parole Lisa Fusco chiude l’argomento svelando di vivere, oggi, tra Napoli e Sharm El Sheick dove ha preso casa godendosi i frutti di un lungo lavoro. “Sono riuscita a fare delle cose molto importanti senza andare a letto con nessuno, senza pagare nessuno per entrare nei programmi”, ha aggiunto ancora la Fusco.

La showgirl, poi, racconta di non essere mamma di essere molto legata ai nipoti e alla sua famiglia. E sull’incidente della spaccata avvenuto dieci anni fa, ha detto: “Dopo quella caduta, sono stata chiamata da tutte le emittenti nazionali. Sono uscita sul Time, su Le Figaro, su tutte le testate più importanti italiane ed estere, persino sul Televideo. Mi chiamarono Le Iene, Barbara D’Urso, La Vita in Diretta. Sono stata contesa per la prima volta in esclusiva e sono andata da chi mi ha offerto di più perché si cade solo una volta nella vita”, ha concluso.

