Biagio D'Anelli contro Lucia di Temptation Island 2025 e contro la scelta di non far ascoltare la telefonata tra Andrea e Rosario.

La penultima puntata di Temptation Island 2025 è stata dedicata in gran parte alla storia di Lucia e Rosario. Tutto è cominciato con Rosario chiamato nel capanno per guardare un video della fidanzata Lucia, sempre più vicina al tentatore Andrea. Il contatto fisico tra i due, le parole e la notte trascorsa insieme in spiaggia hanno spinto Rosario a chiedere un falò di confronto immediato. Durante il falò, Rosario ha ammesso di aver sofferto molto durante la permanenza nel villaggio di fronte alle immagini della fidanzata con Andrea aggiungendo anche di aver avuto paura di perderla.

Di fronte a tali parole, Lucia ha mostrato, con l’aiuto di Filippo Bisciglia, al fidanzato un video in cui si accordava con Andrea per provocare la gelosia di Rosario. Uno scherzo che, da un lato ha scatenato la rabbia di Rosario e dall’altro gli ha fatto tirare un sospiro di sollievo al punto da annunciare la volontà di andare a convivere. Un mese dopo, però, tutto è cambiato e il momento vissuto da Lucia e Rosario ha fatto infuriare non solo il pubblico, ma anche Biagio D’Anelli.

Biagio D’Anelli contro Lucia di Temptation Island 2025

Un mese dopo, Filippo Bisciglia ha mostrato a Lucia e Rosario un video in cui il tentaotre Andrea confessa non solo di aver avuto contatti con Lucia, ma di averla rivista in una città neutrale. Una confessione che ha spiazzato Rosario che non ha nascosto la rabbia e la delusione. Lucia prima ha negato ma poi, dopo una telefonata tra Rosario e Andrea ha ammesso tutto. La telefonata, pur essendo stata mostrata dalle telecamere, non è stata ascoltata dal pubblico perché tutto è avvenuto senza telecamere.

Una scelta che ha fatto infuriare il pubblico ma anche Biagio D’Anelli che, in un video pubblicato su Instagram, oltre a scagliarsi contro Lucia per le bugie raccontate a Rosario, ha puntato il dito anche contro la scelta della redazione. “Ci meritavamo i microfoni dopo un mese in cui abbiamo seguito tutto”, sbotta Biagio.

