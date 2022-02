Bufera vento Milano: video choc/ Crolla parte tetto Stazione Centrale. Auto distrutte

DANNI AL TETTO DELLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO

Bufera di vento con raffiche fino a 90 km/h che fanno sembrare la Pianura Padana come il porto di Trieste o peggio i venti della Siberia: il maltempo di “solo” vento ha fatto visita oggi a Milano e in tutta la provincia, provocando danni ingenti su strade, auto, alberi e anche strutture storiche come la Stazione Centrale e il Castello Sforzesco.

Il “raid artico” come dicono i ben informati meteorologi de Il Meteo durerà fino a domani ma la situazione vista in queste ore a Milano ha davvero dell’insolito: un pezzo della copertura del tetto della Stazione Centrale si è staccato proprio a causa delle forti raffiche per fortuna non crollando su nessun passante. Come riporta l’ANSA, il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, a due passi dalla Stazione ferroviaria: tutti i tratti interessati dai crolli sono stati transennati per creare percorsi in sicurezza per i passanti.

Un centinaio,gli interventi dei vdf di Milano, chiamati per i danni causati dal forte vento che dall’alba, sta interessando la citta’e parte dell’hinterland.Le raffiche, 90 km/h, al Castello Sforzesco hanno abbattuto il parafulmine. Danni al tetto della stazione Centrale. pic.twitter.com/MF37IpSEVn — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 7, 2022

PAUSA NEL MILANESE: ASILO EVACUATO A SEGRATE

Sono in tutto circa 100 gli interventi delle autorità in queste ore sempre per danni provocati dal vento: alberi crollati in Viale Abruzzi, tendono che hanno sfiorato le auto sulla Tangenziale Est, strutture evacuate e quantità di bici/moto ribaltate sui marciapiedi di tutta la città. Milano “attaccata” dal vento davvero è uno scenario insolito: «Le attività di soccorso – spiegano in una nota i Vigili del Fuoco – sono rivolte principalmente alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire». I bimbi dell’asilo nel Milanese sono stati fatti evacuare, così come l’area antistante all’acquario civico nei giardini del Parco Sempione dopo il crollo di un grosso albero su un furgone all’ingresso. Diversi gli interventi di chiusura attuati dal Comune di Milano: «chiusi accessi ai parchi pubblici, invitando la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata»; in generale a Milano, precisa il Comune, «è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi». Danni anche all’esterno del Castello Sforzesco, chiuso prudenzialmente per l’intera giornata.

🔵 Forte vento a #Milano, si stacca parte del tetto della Stazione Centrale.

Cadute le bandiere all’ingresso del Cons. regionale.

Chiusi ingressi a cortili Castello Sforzesco e Palazzo Reale.

Chiusi parchi pubblici.Popolazione invitata a evitare viali alberati e ponteggi edili pic.twitter.com/uJzsMbg7HD — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 7, 2022





