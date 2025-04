Felipe Melo ha rivelato in Brasile un retroscena su Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus (compagno del brasiliano) e della nazionale italiana. Stando alle rivelazioni dell’ex carioca sembra che il portiere italiano abbia scommesso sulle partite di calcio durante il periodo alla Vecchia Signora. Felipe Melo è oggi un opinionista televisivo in Brasile e parlando nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile 2025, presso la trasmissione Selecao SportTV, ha rivelato degli aneddoti insoliti sul proprio ex compagno di squadra, precisando di aver visto Buffon scommettere sulle partite di calcio della Serie C del campionato brasiliano.

Nel corso della chiacchierata con il conduttore, Felipe Melo ha spiegato che quello che stava per dire sarebbe stato “controverso”, per poi precisare che questa cosa “In pochi la sanno”. A quel punto ha raccontato che nel suo periodo nella Juventus, quando erano in un albergo torinese situato in un centro commerciale e anche con un cinema, quando usciva con Buffon questi scommetteva. Felipe Melo racconta infatti che il portiere “Si sedeva al computer” e scommetteva sulla Serie C brasiliana.

FELIPE MELO E LE RIVELAZIONI SU BUFFON: “ANCHE ALTRI GIOCATORI…”

L’ex centrocampista verdeoro, noto per il suo carattere grintoso in campo, ha raccontato che Buffon ha guadagnato un bel po’ di soldi con le scommesse, me ne ha “anche persi molto”. Felipe Melo ha raccontato poi che anche “altri giocatori”, avrebbero scommesso, senza però precisare alcun nome.

C’è da dire che l’ex juventino scopre un po’ l’acqua calda visto che Gianluigi Buffon ha sempre ammesso di aver scommesso in quanto “era il suo punto debole”, precisando però di non aver mai puntato sulla Juventus o sulla Nazionale italiana. L’ex portierone era finito al centro di una inchiesta e in occasione di varie interviste aveva specificato di averci messo la faccia e di aver pagato, ma nel contempo anche di essere stato molto infangato.

FELIPE MELO E LE RIVELAZIONI SU BUFFON: IL VIZIO DELL’EX PORTIERE

Probabile che con queste nuove dichiarazioni di Felipe Melo torneranno i fantasmi di un tempo, ma lo stesso ex portiere ha ribadito di aver smesso da tempo con le scommesse, avendo imparato dagli errori, e di essersi dedicato ad altro. Le dichiarazioni dell’ex calciatore verdeoro giungono in un periodo particolare per il calcio, a cominciare da quanto avvenuto in questi giorni proprio in Brasile dove Bruno Henrique del Flamengo è stato incriminato martedì 5 aprile con l’accusa di aver preso volontariamente un’ammonizione, in occasione di una partita contro il Santos risalente al campionato 2023, in favore di una decina di scommettitori fra cui anche alcuni suoi famigliari.

Nel dettaglio è stato accertato che suo fratello, sua cognata e suo cugino, avevano puntato su un cartellino giallo del giocatore, ottenendo delle buone vincite. Come dimenticarsi poi ovviamente del caso italiano, con le scommesse illecite che vedono coinvolte una dozzina di calciatori, fra cui i più noti Sandro Tonali e Fagioli, che avrebbero scommesso centinaia di migliaia di euro su siti illegali.