Buffon torna alla Juventus/ Calciomercato: domani le visite mediche

Gianluigi Buffon torna alla Juventus, ormai manca davvero solo l’ufficialità. Sky Sport ha parlato di visite mediche fissate domani con poi la presentazione nei prossimi giorni. Il portiere più forte della storia del calcio è dunque pronto a rientrare alla casa base dopo un anno al Paris Saint German per fare però stavolta il secondo. Arriva da svincolato e sarà fondamentale soprattutto nello spogliatoio dove avrà sicuramente una parola da capitano, nonostante la fascia dovrebbe rimanere sul braccio di Giorgio Chiellini. La scelta della Juventus fa discutere, ma il calciatore è di quelli che fanno la differenza anche senza giocare. Al momento non sono note le cifre dell’ingaggio che non dovrebbe essere comunque in linea con quanto prendeva a Parigi. Oltre ai suoi ex compagni bianconeri a Torino ritroverà Adrien Rabiot con il quale aveva giocato proprio in questa stagione.

Buffon torna alla Juventus, chi sarà il titolare?

Tornare alla Juventus per fare il secondo per Gigi Buffon è una sfida diversa dal solito, lui che quel numero 1 sulle spalle ce l’ha avuto per oltre vent’anni. Rimangono dei dubbi però su chi sarà il portiere titolare della squadra bianconera. Sono sempre più le voci infatti che parlano di una possibile cessione per Wojiciech Szczesny, cercato da diverse squadre inglesi, con la Juve che punterebbe sull’acquisto di Gigio Donnarumma con Buffon proprio a fargli da chioccia. L’unica cosa sicura al momento è che partirà Mattia Perin, con Milan e Roma che se lo stanno litigando. L’ex portiere del Genoa non ha trovato spazio a Torino e vuole tornare a giocare per conquistarsi la maglia da titolare dell’Italia.

