Buggerru, Sud Sardegna: spiagge e mare mozzafiato

Buggerru è un piccolo paese sardo in provincia del Sud Sardegna, candidato per il concorso Il Borgo dei Borghi 2025, ed è un posto estremamente affascinante, grazie soprattutto alle coste spettacolari che lo circondano. Nel suo centro storico vivono 1047 abitanti e, chi decide di visitarlo, resta particolarmente colpito dalla bellezza del Mediterraneo.

Il Borgo dei Borghi 2025: Buggerru, Sud Sardegna: spiagge e natura selvagge e incontaminate

Difatti, ciò che attrae in modo particolare i turisti a questo luogo è prima di tutto il fatto di poter usufruire di bellissime spiagge, di una gradevole sabbia dorata e di ambientazioni che permettono di rilassarsi. Ciò per merito dell’oasi naturale di Buggerru, protetta dalla barriera corallina che ostacola il sopraggiungere di onde impetuose.

Ma anche chi invece predilige dedicarsi a percorsi di tipo naturalistico, rispetto al mare, in questo paese può vivere molte esperienze interessanti e correlate a questi suoi specifici interessi. Infatti, c’è la possibilità di percorrere sentieri segnati e quindi sicuri, che conducono nella natura più selvaggia posta nella parte centrale dell’isola sarda. Qui si possono ammirare le vedute spettacolari delle zone collinari circostanti.

Artigianato e cultura contadina a Buggerru, Sud Sardegna

Una delle caratteristiche maggiormente accentuate del paese è sicuramente un’importante tradizionale artigianale e contadina.

Per comprendere meglio le antiche consuetudini degli abitanti, si può visitare il museo etnografico. Inoltre, il porto di Buggerru consente di utilizzarlo come punto di partenza, per quanto concerne gli appassionati di barche a vela, per delle entusiasmanti escursioni nel mare mediterraneo.

Insomma, quando si parla di tale paese, automaticamente si fa riferimento a un luogo incantevole, dove i visitatori possono vivere dei momenti decisamente emozionanti, improntati sul fascino del mare, della natura e della cultura di questo luogo così speciale. Infine, i sapori e le tradizioni locali il vacanziere se li porta dentro, anche al suo rientro a casa. Nel periodo estivo, poi, si ha modo di partecipare alla tipica sagra del pesce e a quella dei ricci di mare. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025, qui un video con le immagini di Buggerru.