Bugiardo bugiardo, film su Italia 1 diretto da Tom Shadyac

Nel pomeriggio di Italia 1, alle 16:30 di domenica 25 maggio, andrà in onda la commedia drammatica del 1997, intitolata Bugiardo bugiardo. Il film è dominato dal suo protagonista, Jim Carrey, qui diretto dal fedele Tom Shadyac che lo aveva già diretto al suo esordio in Ace Ventura – L’acchiappanimali (1994) e lo vedrà di nuovo sul set con Una settimana da dio (2003).

Anna Pettinelli: nuovo fidanzato, figlia, ex marito/ Dedica a TrigNO e Nicolò e rumor sull'addio ad Amici

Il film è una produzione Imagine Entertainment e distribuito da Universal Pictures, con le musiche di John Debney, premio Oscar per La passione di Cristo (2005), e di James Newton Howard, autore di grandi successi come la soundtrack di Pretty Woman (1990).

Al fianco di Jim Carrey, troviamo Maura Tierney, vincitrice di un Golden Globe nel 2016 per la serie TV The Affair – Una relazione pericolosa, e Cary Elwes, che vedremo quest’anno con Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Alessia e Luk3 stanno insieme dopo Amici 24?/ Dal primo incontro fuori alla convivenza saltata

La trama del film Bugiardo bugiardo: il desiderio di un bambino stravolge la vita di suo papà

Bugiardo bugiardo racconta la storia di Fletcher Reede, un avvocato di successo che vince le cause grazie alle continue menzogne che è in grado di inventarsi. Se questa caratteristica lo agevola sul lavoro, così non si può dire per la sua vita privata che è disastrosa. Fletcher è infatti divorziato dalla moglie Audrey che ha trovato un nuovo compagno, Jerry, un uomo serio e che si comporta da padre amorevole con il figlio avuto dal matrimonio con il protagonista, Max.

L’avvocato ama molto il bambino che lo ricambia, ma un giorno Jerry comunica alla famiglia che dovrà trasferirsi a Boston e così chiede a Audrey di sposarlo. Fletcher, spaventato di non poter vedere più Max, chiede alla donna un’altra chance.

Purtroppo però non si presenta alla festa di compleanno del figlio perché trattenuto da una notte di sesso con Miranda, la capa dello studio, così, all’ennesima delusione, il bambino esprime il desiderio che il padre non possa dire nulla se non la verità per 24 ore.

Re Carlo, ennesimo sgarro al figlio Harry: il Principe sta molto male

Il desiderio si avvera e inizia così una serie di gag rocambolesche che porteranno il protagonista ad essere addirittura arrestato per oltraggio alla corte in tribunale.

Grazie alla sua segretaria, licenziatasi dopo aver scoperto le bugie del suo titolare, verrà perdonato da lei e pagherà la cauzione, con la promessa di aprire uno studio insieme. Nel frattempo, la neofamiglia di Jerry e Audrey è in partenza su un aereo per Boston. Riuscirà il protagonista a fermarli e a ricongiungersi con i suoi cari?