Bugo, chi è la moglie Elisabetta e il figlio Tito/ Le nozze celebrate in India

Il picco per la popolarità per Bugo è arrivato nel 2020, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Morgan, dove i due son stati protagonisti di un battibecco che ha spinto l’ex leader dei Bluevertigo a modificare la parole della loro canzone. La squalifica è stata quindi inevitabile. Il cantante può essere però considerato un artista completo per la sua capacità di variare tra pop e rock, pur cercando di stare lontano dal gossip. Tra i motivi che lo rendono orgoglioso c’è però anche la bella famiglia che è riuscito a costruire con la moglie Elisabetta, da cui ha avuto un figlio, Tito, che oggi ha cinque anni.

La donna è particolarmente riservata, anche per via del suo lavoro (è una diplomatica), ma non manca di sostenerlo nei momenti più importanti della sua carriera. E lo ha fatto anche in occasione della querelle che si era verificata ormai due anni fa all’Ariston.

Elisabetta e Tito: chi sono gli amori di Bugo

Bugo in passato ha vissuto in India, dove si era trasferito nel 2010 per seguire la moglie, che era stata chiamata lì per motivi professionali. Qui hanno vissuto per quattro anni ed è per questo che hanno deciso che le loro nozze, arrivate dopo sette anni di fidanzamento, venissero celebrate a Nuova Dehli. “Non mi sono trasferito in India per ritrovare me stesso – aveva detto in un’intervista ad ‘Art Tribune’ -, né per seguire la spiritualità indiana o cose del genere, ma solo per amore. Mia moglie ha avuto un’opportunità di lavoro lì e l’ho seguita”.

Ormai da anni la coppia vive stabilmente in Italia, dove è nato anche il piccolo Tito. Questo ha permesso loro di apprezzare maggiormente le comodità e i vantaggi che caratterizzano la quotidianità nel nostro Paese.

