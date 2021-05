Bugo/ “Concertone Primo Maggio 2021? Il primo live, non vedo l’ora!”

Anche Bugo prenderà parte al Concertone del Primo Maggio 2021: “Sono felicissimo ragazzi! Ci vedremo al primo live del 2021: il concerto del Primo Maggio! Non vedo l’ora!”, ha scritto il cantante reduce del penultimo posto al Festival di Sanremo 2021. Già nel 2020 Bugo aveva partecipato alla kermesse musicale del primo maggio portando il pezzo “Sincero”, non in coppia con Morgan – dopo la squalifica a Sanremo – ma con Nicola Savino. Al Concertone di quest’anno si esibirà con il brano “E invece sì”, portato a Sanremo 2021. Per il cantante milanese si tratta della terza partecipazione all’evento del Primo Maggio, la priva volta è stata nel 2016. Cristian Bugatti, vero nome di Bufo, si presentò alla folla di Piazza San Giovanni con “Me la godo” tratta da “Nessuna scala da salire” del 2016, e con un successo del passato, ovvero “Nel giro giusto”, tratta da “Contatti” del 2008.

Bugo per la terza volta su palco del Concertone del Primo Maggio

Bugo, al secolo Cristian Bugatti, non è solo cantautore, ma anche un esperto di cinema. Il musicista milanese ha anche firmato la colonna sonora del film “Missione di pace” del 2011, con Silvio Orlando e Alba Rohrwacher diretto da Francesco Lagi. Il regista ha recentemente diretto il video ufficiale di “E invece sì”. Bugo è un grande appassionato di film di fantascienza: “Uno dei miei cult rimane senza dubbio Interstellar di Christopher Nolan. Mi piace molto il modo in cui Nolan rende reali i suoi personaggi e porta la fantascienza ad avere un volto umano”, ha raccontato a Hot Corn. La sua colonna sonora preferita è quella realizzata da Ennio Morricone per “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone: “Quelle note mi sono sempre rimaste in testa: il modo di usare la chitarra acustica, di utilizzare il fischio oppure la voce umana non possono che colpire chi scrive musica e fa questo mestiere”.

