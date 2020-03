Bugo contro Morgan: “Nano col monopattino”/ Nuova lite, lui replica: “Pollo!”

Ormai è trascorso un mese e mezzo dal Festival Di Sanremo 2020 e dalla lite che ne è diventato il simbolo: quella tra Morgan e Bugo. A distanza di tutti questi giorni non c’è stata alcuna riappacificazione tra i due cantanti, anzi, i rapporti sono ancora molto tesi. A palesarlo è l’ultimo botta e risposta che li ha visti protagonisti nelle ultime ore e che sta infiammando il web. Ad aprire le danze è Bugo, probabilmente infastidito dal video che Morgan ha postato qualche giorno fa e in cui usava un monopattino e cantava l’ormai nota strofa contro il suo ex amico cantata a Sanremo. Su Twitter, Bugo lancia la stoccata: “Un’altra cosa di cui non mi stupisco piu’ e’ la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA’ nani col monopattino figli di balconi decaduti.”

Bugo attacca Morgan, lui risponde: “Ancora non hai capito che…”

Parole, quelle di Bugo, che i fan capiscono in un batter d’occhio sia riferita proprio a Morgan. Anche l’artista monzese lo inteso subito ed è per questo che replica prontamente con un post su Facebook. “Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo. – esordisce – Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te?” E non si ferma qui, perché continua: “Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe ancora nessuno. Ma… le brutte intenzioni la maleducazione… quelle si che pagano…”, conclude. Stoccata alla quale presto potrebbe arrivare un’altra replica.

