Bugo/ Dalla lite con Morgan al lutto per la morte di Mirko Bertuccioli dei Camillas

Bugo, nome d’arte del cantautore Christian Bugatti, sarà presente tra i protagonisti di un concerto del Primo Maggio molto atipico, in cui il cantautore farà parte della serie di video esibizioni a distanza che andranno in scena vista l’impossibilità, a causa della pandemia da covid-19, di esibirsi in piazza San Giovanni. Bugo è stato uno dei grandi protagonisti dell’inizio 2020 della scena musicale italiana, prima che il coronavirus azzerasse tutto. Bugatti ha infatti inscenato una lite con Morgan sul palco del Festival di Sanremo divenuta virale, anche se Bugo è stato più vittima che artefice del caos generato da una delle solite intemperanze dell’ex Bluvertigo. Bugo non ha parlato sempre volentieri della lite, ma ha spiegato le sue ragioni dicendo sempre di essere stato animato dalle buone intenzioni, ma di essere stato sfinito dalle bizze di Morgan sulla cover di Sergio Endrigo che i due stavano preparando.

Bugo, un periodo complicato

Non è stato un periodo facile per Bugo anche perché a causa del coronavirus il cantante milanese ha dovuto piangere un carissimo amico, Mirko Bertuccioli dei Camillas, ucciso dal virus dopo un lungo periodo di ricovero a Pesaro. Bugo ha dedicato un pensiero commosso su Instagram all’amico, ricordando il periodo in cui i due si sono conosciuti al Plastic, ovvero il negozio di dischi di Bertuccioli a Pesaro, con una serie di progetti e divertenti idee portate avanti insieme. Bugo era uno dei migliori amici del cantante dei Camillas nel mondo musicale e un lutto che ha scosso tutti gli esponenti della musica italiana lo ha sicuramente toccato in maniera particolare, considerando anche la giovane età di Bertuccioli che era coetaneo di Bugo e aveva vissuto buona parte degli ultimi anni sulla scena musicale a braccetto con lui.

Chiarimento con Morgan?

Riguardo Morgan invece, Bugo non ha recentemente fatto sapere se ci siano stati o meno sviluppi, lasciando intendere come la pace tra i due sia ancora lontana. Fatti confermati anche dallo stesso Morgan in una recente intervista rilasciata a ‘Domenica In’ in cui ha spiegato come il chiarimento tra lui e Bugo non ci sia affatto stato, ed anzi gli unici contatti recenti tra i due dopo la lite a Sanremo siano avvenuti a colpi di carte bollate. Situazione intricata nella quale ha sicuramente contribuito la differenza di carattere tra i due, con Bugo che si è sempre mostrato più timido e riservato rispetto all’effervescente Morgan, trovandosi spesso a disagio nel dover ripercorrere le fasi della loro lite.

