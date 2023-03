Bugo distrugge Morgan: “20 anni che non fai un cazz*”/ “Ti ho bullizzato? Ridicolo, fai figure di merd*!”

Bugo replica a Morgan, lungo e duro sfogo contro il cantante: “Mi citi perché vuoi il titolone, artistoide?”

In una recente intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Morgan è tornato a parlare di Bugo, dichiarando di essere stato da lui “usato, bullizzato, mobbizzato” a Sanremo 2020. Parliamo del celeberrimo duetto dei due cantanti che si concluse con l’uscita dal palco di Bugo nel mezzo dell’esibizione. Un attacco che ha fatto infuriare Bugo, che ha dunque deciso di rompere il silenzio e replicare direttamente su Instagram con una serie di stories.

ITA/ Gli eventi "da film" che fanno un piacere solo a Lufthansa

“Uei Morganetto, chi si rivede, eh?” esordisce su Instagram Bugo. Poi è un fiume in piena: “Sai, c’è stata anche la pandemia. Per tre anni non mi andava di parlare dei cazz* nostri tra me e te, rispondere alle tue stronz*te che ogni giorno dicevi. C’era la pandemia, la gente moriva, perché dovevo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che te ne frega della gente che muore, no? A te che te ne frega della mascherina, artistoide?” Quindi cita l’intervista appena rilasciata da Morgan: “fai interviste, mi citi perché vuoi il titolone… Questo ormai fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai, così sei contento”.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Bugo furioso contro Morgan: “Ridicolo, figure di merd* da 20 anni!”

Bugo ha quindi proseguito, colpendo questa volta Morgan nel suo lavoro di musicista: “Tanto lo sappiamo che come compositore sono 20 anni che non fai un caz*o, non sei mai stato un cantautore, avresti sempre voluto essere un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me, non sei cantautore, non lo sei mai stato.” E ancora: “Allora sei diventato questa specie di storico della musica […] pensi di affabulare la gente con le tue cazzat*, mezze inventate, mezze buttate lì.”

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

“Hai rotto!” tuona ancora Bugo contro Morgan attraverso Instagram. Così risponde alle sue dichiarazioni: “Cos’è che hai detto, che ti ho bullizzato? Ancora con questa storia? Ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di merd* hai fatto e fai da 20 anni? Non ti resta che fare interviste e parlare di me così almeno c’hai l’articolo, c’hai il titolo. Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? ‘Strascemo’? Basta fare il mio nome!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA