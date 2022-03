Bugo e Cristian Dondi, chi sono Gli Indipendenti di Pechino Express 2022/ Amici per la pelle e…

Chi sono Bugo e Cristian Dondi?

Bugo e Cristian Dondi sono tra i concorrenti di Pechino Express 2022. Il cantautore e il batterista partecipano alla gara con il nome de Gli Indipendenti. La coppia ha tutte le intenzioni di ben figurare in questo viaggio su Sky Uno e di arrivare al traguardo prima degli altri concorrenti. Bugo, il cui vero nome è Cristian Bugatti, ha aumentato a dismisura la sua popolarità dopo la clamorosa lite al Festival di Sanremo di qualche anno fa con Morgan. Una piazzata che costò la squalifica alla coppia, che lasciò la kermesse anzitempo.

Per quanto riguarda la vita privata del cantante, sappiamo che nel suo cuore non c’è solo la musica: è infatti un grande appassionato di letteratura e tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Il cantautore si è cimentato per la prima volta con la batteria nel 1992, ma nello stesso anno arrivò la chiamata del servizio militare e dovette così posticipare il suo “apprendimento”. Dopo il militare, però, Bugo comincia a suonare la chitarra e a scrivere e comporre le prime canzoni.

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti di Pechino Express 2022

Una volta tornato a casa, Bugo forma un gruppo musicale, i Quaxo, insieme al batterista Cristian Dondi e al bassista Guido Pellò. Dopo un lungo periodo vissuto nel dimenticatoio, nel 2020 emerge al Festival di Sanremo, in coppia con Morgan, con la canzone Sincero. Dopo una settimana ricca di tensioni il frontman dei Bluvertigo cambia il testo del singolo per attaccarlo. Bugo così abbandona il palco e la sua avventura al Festival si interrompe tra le polemiche. Polemiche che non dovrebbero essere di casa nell’esperienza con Cristian Dondi, suo amico di lunga data, nonché il batterista con cui decise di fondare i Quaxo. Per il quarantaseienne si tratta del debutto assoluto in televisione, insieme al “fratello” Bugo.

