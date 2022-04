Bugo e Cristian Dondi, ‘Gli Indipendenti’ di Pechino Express/ I due amici sempre più stanchi ma…

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti di Pechino Express 2022 continuano non senza fatica la loro avventura nel reality itinerante di Sky Uno. La simpatica coppia sta vivendo un periodo non particolarmente brillante e non a caso ha rischiato in diverse occasioni l’eliminazione dal gioco. Bugo e Christian Dondi, nonostante tutto, sono ancora in gara: un po’ grazie alla loro forza di volontà, un po’ grazie alla bontà delle modelle di Italia-Brasile, che quando avevano la possibilità di eliminarli hanno deciso invece di punire Gli Scienziati.

Ma ormai è acqua passata: Gli Indipendenti devono guardare alla prossima tappa per evitare un verdetto che secondo molti non tarderà ad arrivare. Infatti Bugo e Cristian Dondi stanno cominciando ad accusare la stanchezza e il loro spirito intraprendente potrebbe non essere più sufficiente.

Bugo e Cristian Dondi, Gli Indipendenti di Pechino Express 2022: difficoltà superate grazie ad una grande amicizia

La settimana scorsa, nell’ultima puntata di Pechino Express, abbiamo visto Bugo molto più sorridente e rilassato del solito. E’ ormai chiaro che settimana dopo settimana il viaggio diventi sempre più difficile per la coppia. In molti attendono l’eliminazione degli Indipendenti ma loro sono abituati a sorprenderci. Con la loro grande amicizia ed un affiatamento più che consolidato hanno dimostrato di poter superare gli ostacoli. Bugo e Cristian Dondi hanno superato le difficoltà che gli si sono presentate lungo il percorso e grazie al loro atteggiamento propositivo sono riusciti a rimanere in gara. Per quanto ancora?

