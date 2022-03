Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” Pechino Express 2022/ Un vero disastro ma…

Bugo e Cristian Dondi , Gli Indipendenti, sono in crisi. Durante la prima puntata di “Pechino Express 2022” i due sono apparsi fuori forma. Alcuni sui social li hanno soprannominati dei concorrenti gambero. Erano partiti bene ma poi sono andati in confusione e non sapevano nemmeno loro come proseguire verso la meta. E’ proprio il caso di dire, “Dov’è Bugo”?. Cristian da parte sua cerca di limitare i danni ma la coppia è davvero un disastro. Vedendo Bugo molti si sono chiesti come sarebbe stato se al suo fianco al posto di Cristian ci fosse stato Morgan. La loro reattività è pari a quella di un geco tramortito da un’auto lasciato al sole. Alla fine si salvano, ma tra loro, le TikToker, gli Scienziati e gli Atletici non si capisce chi sia più inutile ai fini del gioco. Lui è fiero di essere primo e lo urla al mondo, ma poi si ricorda che doveva trovare uno zaino.

Da quel momento in poi, la vita dei due amici Indipendenti inizia a ruotare tutta intorno a un magico ranch delle meraviglie. Bugo ha vissuto questa esperienza con serenità. Lo ha ammesso di recente in un’intervista a Revenews. Lui ha dichiarato di aver girato il mondo anche se a guardare dalla prima puntata non si direbbe: “Quando vai in posti come quelli è tutto diverso, dai suoni agli odori al clima, come la gente mangia o saluta. E già questa cosa ti sveglia perché non è qualcosa che vivi tutti i giorni. Io di carattere sono un tipo espansivo e ho vissuto tanti anni all’estero, quindi l’ho vissuta con molta serenità. E alla fine è arrivato quello che volevo” (agg di Giulia Bertollini)

Pechino Express 2022, Bugo e Cristian Dondi legati da una lunga amicizia

A Pechino Express 2022, Bugo e Cristian Dondi sono Gli Indipendenti e vogliono dimostrare che la loro amicizia di lunga durata può essere l’ingrediente segreto per superare le difficoltà. Usciti indenni dalla prima puntata, in questo nuovo appuntamento riprendono il loro viaggio partendo da Konya, città sull’altopiano dell’Anatolia capitale del Sultanato di Rum. Obiettivo? Arrivare fino in fondo naturalmente, senza penalizzazioni e possibilmente prima degli altri concorrenti.

I due artisti, oltre ad essere legati da un affetto fraterno, vivono con grande spensieratezza questa nuova esperienza televisiva, pur essendo molto faticosa. In una bella intervista rilasciata a 361 Magazine, alla vigilia della messa in onda del programma hanno detto: “Tre aggettivi per questo viaggio? Il primo fantastico, il secondo polveroso e il terzo stimolante”.

Bugo e Cristian Dondi travolti dalla “polvere” di Pechino Express 2022

“Sono abituato a viaggiare e so bene o male a cosa posso andare incontro”, ha continuato Cristian Dondi. “A Pechino Express 2022 ho temuto di non avere abbastanza indumenti intimi! Scherzo (ride). Avevo con me anche il mio piccolo pronto soccorso, gli indumenti per il caldo e il freddo”. “Non ho avuto particolari paure prima di partire – ha replicato invece Bugo – quando poi ero lì, ecco, sono successe delle cose che mi hanno svegliato”.

I due cantautori sono rimasti positivamente sorpresi dagli insegnamenti colti durante il viaggio, ma anche dai ricordi accumulati lungo il percorso: “Quando vai in posti come quelli è tutto diverso, dai suoni agli odori al clima, come la gente mangia o saluta ”, spiega Bugo. “E già questa cosa ti sveglia perché non è qualcosa che vivi tutti i giorni. Io di carattere sono un tipo espansivo e ho vissuto tanti anni all’estero, quindi l’ho vissuta con molta serenità. E alla fine è arrivato quello che volevo”.

