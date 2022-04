Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti” Pechino Express/ Eliminati?

Bugo e Cristian Dondi si sono presentati a “Pechino Express” consapevoli di dover affrontare una sfida impegnativa, a tratti quasi impossibile, ma convinti che la loro amicizia potesse rappresentare un punto di forza rispetto agli altri concorrenti. E invece non tutto è andato come si sarebbero aspettati, al punto tale che in più occasioni sono arrivati a rischiare l’eliminazione. Nemmeno il mix delle coppie ha agevolato particolarmente il loro percorso: i due musicisti sono riusciti a restare in gara solo grazie alla decisione presa da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, alias “Mamma e Figlia“, che hanno invece dato il foglio di via a “I Fidanzatini”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio.

La coppia di artisti, nonostante tutto, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico per il loro atteggiamento scanzonato, che ha permesso loro di non abbattersi troppo quando si sono trovati in difficoltà. Questo nn gioca però certamente a loro favore se si deve indicare chi può essere favorito per la vittoria finale.

Chi pensava che la determinazione venisse fuori ora che ci avviciniamo alla fine di questa edizione di “Pechino Express” potesse essere uno sprone per Bugo e Cristian Dondi ha dovuto ricredersi. Nell’ultima tappa disputata in Giordania, infatti, i due hanno mostrato evidenti segni di stanchezza, segno non certamente rassicurante in un’avventura come questa.

A sorpresa, in loro aiuto sono intervenute proprio le due modelle di “Italia-Brasile“, le meno amate dal gruppo, che hanno deciso di salvarli preferendo condannare all’eliminazione “Gli Scienziati“. Se non dovesse emergere un moto di orgoglio che potrebbe spingerli a dare il tutto e per tutto, la conclusione del loro percorso sarebbe pressoché certa.

