Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti” Pechino Express/ Prossimi eliminati?

Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti” di Pechino Express 2022 proseguono la loro avventura nel reality game di successo trasmesso su Sky Uno. Prosegue l’esperienza televisiva della coppia formata dal cantautore, famoso per la lite con Morgan a Sanremo 2020, e l’amico di professione filmmaker freelance, montatore e operatore di documentari, cortometraggi, e promo commerciali. La coppia non sta brillando particolarmente nel programma, anzi anche durante la quinta puntata ha rischiato di essere eliminata dal gioco. A salvarli è stata la coppia Italia-Brasile formata dalle modelle Nikita Pelizon e Helena Prestes che sul finale della puntata hanno preferito eliminare dal gioco la coppia “gli scienziati”.

Durante la quinta puntata la coppia ha ripreso il suo viaggio da un nuovo Paese: l’Uzbekistan, che da sempre è il centro delle vie commerciali tra l’Oriente e l’Occidente. A raccontare le avventure e le gesta dei concorrenti è stato Enzo Miccio chiamato a sostituire Costantino della Gherardesca vittima di un infortunio durante le riprese del programma.

Bugo e Cristian Dondi, gli Indipendenti di Pechino Express 2022, non stanno brillando particolarmente durante le sfide e le prove del reality game. Durante la quinta puntata, infatti, la coppia ha dovuto affrontare una serie di sfide: a cominciare da una prova di geografia che aveva come obiettivo quello di raggiungere a piedi una fortezza dove rintracciare delle targhette con il nome di alcuni Paesi e scegliere i 5 che confinano con l’Uzbekistan. In caso di vittoria la coppia può proseguire la marcia. Ancora una volta la coppia di amici dimostra di essere poco portata per il gioco; complice forse la stanchezza Bugo e Cristian non stanno affrontando nel migliore dei modi questa avventura.

Per loro, infatti, sembra davvero tutto complicato: dal cercare un passaggio fino alle prove. Di fatti durante la quinta puntata rischiano ancora una volta di essere eliminati. A salvarli è stata la coppia vincitrice di Italia-Brasile Nikita Pelizon e Helena Prestes che, chiamate a scegliere chi eliminare tra gli Indipendenti e gli Scienziati, ha deciso di eliminare la coppia degli Scienziati.











