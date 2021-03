Bugo, E Invece Sì/ Dov’è Morgan? La rivincita dopo il disastro non c’è (Sanremo 2021)

E Invece Sì di Bugo, per molti, è stata un buco nell’acqua. La pirotecnica, ma anche disastrosa, esibizione dello scorso anno con Morgan perlomeno fece parlare a lungo. Il siparietto sul palco, la lite e poi la fuga. Se ad un anno di distanza si parla ancora di questo significa che il nuovo brano di Cristian Bugatti non ha lasciato il segno. E questa nota fa ancora parte di quelle positive. Perché se pensiamo alla tremenda esecuzione di Bugo su Un’Avventura di Lucio Battisti nella serata delle cover, la situazione generale degenera. E non è un caso che nella classifica della terza puntata di Sanremo 2021 Bugo sia finito nei bassifondi. Dispiace perché l’accoppiata coi Pinguini Tattici Nucleari potenzialmente era davvero interessante. Ma alla prova dei fatti è andata malissimo. Fan di Battisti in rivolta.

Bugo, E Invece sì: una malinconica originalità per risollevarsi

Gli occhi di Bugo sembrano proiettare ancora l’incubo Morgan. Le movenze goffe sul palco evidenziano una certa agitazione per il ritorno al Festival di Sanremo 2021, ma ciò non cancella le qualità del cantautore. Pazienza se non lascerà il segno in questa edizione della kermesse. Con i brani inediti lanciati in concomitanza del Festival può sicuramente spiccare il volo, almeno tra i suoi fedelissimo. Forse la scelta di E Invece Sì, a prescindere dalla varie provocazioni di Morgano sul fatto che l’avesse già presentata a Baglioni due anni fa, non si è rivelata la più saggia. La musicalità del pezzo non conquista, anche se dal testo si intuisce la vena ironica dell’autore in una canzonetta che rispecchia l’originalità malinconica del cantautore.



