Bugo ha chiesto 240mila euro di danni a Morgan/ Per ritiro a Sanremo 2020 e non solo

Nonostante la popolarità ottenuta proprio grazie a quella ‘lite’, vera o presunta che fosse, Bugo non ci sta e oggi si presenta alla sbarra per chiedere una cospicua somma a Morgan reo di averlo danneggiato. Questo è l’epilogo della storia più trash del febbraio 2020, di quei giorni spensierati e frivoli che vivevamo alle prese con i drammi del Festival di Sanremo poco prima che scoppiasse la pandemia, ma come finirà adesso per Morgan? Secondo quanto riporta Rollingstone.it sembra che già nella giornata di ieri sia andata in scena la prima udienza del processo che vede Marco Castoldi chiamato in giudizio per i danni arrecati a Bugo e agli altri autori di Sincero per due motivi: il primo riguarda le modifiche al testo della canzone e l’eliminazione da Sanremo 2020 e poi perché sui social ha condiviso il brano nelle sue versioni. Proprio per i danni patrimoniali che Morgan avrebbe arrecato, i legali hanno chiesto 240 mila euro.

Bugo ha chiesto 240mila euro di danni a Morgan per gli eventi di Sanremo 2020

Gli avvocati di Morgan avrebbero chiesto di presentare una memoria difensiva dell’artista e la richiesta è stata accolta. Proprio per questo il giudice avrebbe rimandato l’udienza al prossimo 10 giugno. L’unico commento che sembra essere legato alla questione è arrivato poco fa da Morgan che punta il dito contro chi adesso gli fa gli auguri per la situazione ma che in passato non ha fatto niente per aiutarlo: “Inutile farmi auguri voi che non avete voluto fare nulla di concreto per darmi un vero aiuto, voi che non avete levato la voce d’indignazione e avete contribuito al mio silenziamento soffocante operato da una cantante che se la spassa tra concerti e pubblicazioni e fa finta di niente quando dovrebbe vergognarsi per la vigliaccata schifosa in cui mi ha trascinato. Grazie dei vostri cuoricini, grazie di cuore”.

