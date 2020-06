Bugo: “Morgan? Brutta parentesi”/ “Gli consiglio di non parlare più di me”

Nuovo confronto-scontro tra Morgan e Bugo nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri, durante la quale pare che il cantautore di Rho sia improvvisamente scomparso. Oggi arrivano non solo nuovi dettagli ma anche nuove dichiarazioni di Bugo sia su Morgan che sui suoi progetti musicali. Ricordando quanto accaduto al Festival di Sanremo, Bugo ha ammesso ai microfoni di Vanity Fair che: “Non vivo quel momento con nostalgia, ognuno faccia il proprio lavoro e segua la propria strada”, e ha così fatto un invito all’ex amico “consiglio a Morgan di non fare più dichiarazioni sul mio conto, anche per rispetto verso il pubblico, abbiamo creato una brutta parentesi e non si può far finta di niente. Mi ritengo una persona seria e non mi piacciono le buffonate, quindi non me la sento di tornare indietro. Per me la faccenda è chiusa da febbraio”.

Bugo pronto a tornare a Sanremo senza Morgan: “Vorrei anche presentarlo”

Chiuso il capitolo Morgan, Bugo ammette la grande voglia di tornare a Sanremo, stavolta da solo. “Dopo vent’anni sono riuscito a realizzare un sogno, quindi consiglio a chiunque abbia dei sogni di perseguirli”, ha affermato il cantautore che recentemente ha lanciato il suo nuovo singolo Mi manca. Così ha specificato “vorrei partecipare ancora a Sanremo e, magari tra vent’anni, presentarlo”. In merito al lockdown, Bugo ha invece raccontato “Mi sono dedicato alla musica chiuso in casa, ho scritto molto, ma non sono riuscito a fare le dirette Instagram, non me la sentivo. Mi sembrava di mancare di rispetto alle persone che soffrivano”. Ha però da ridire su una pratica diffusasi in quel difficile periodo: “La gente che cantava sui balconi mi sembrava fuori luogo. Va bene esorcizzare, però dopo due settimane che parlavano di 500 morti al giorno non era il momento di cantare”, ha ammesso.



