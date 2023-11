Bugo punge Morgan dopo l’esclusione da X Factor 2023/ La stoccata social è esilarante!

Morgan espulso da X Factor, Bugo lancia la stoccata sui social

Morgan è stato espulso da X Factor. Il drastico provvedimento era nell’aria da giorni e per primi i giornalisti del FQ, subito dopo la puntata di X Factor di giovedì scorso, avevano lanciato l’indiscrezione della decisione di escludere Morgan da X Factor da parte dei produttori del programma. Il motivo è ovviamente il comportamento tenuto dal musicista nella puntata scorsa quando ha rivolto insulti e frecciate agli altri giurati e alla conduttrice Francesca Michelini. Adesso su questa vicenda è intervenuto Bugo a commentare con una frecciata l’espulsione dal talent del ‘nemico giurato’

Morgan rompe il silenzio dopo l'addio da X-Factor/ "Fedez urlava o lui o io. Censura a livelli impensabili"

Bugo ha voluto dire la sua sull’espulsione di Morgan da X Factor. Cristian Bugatti, questo il vero nome del cantante, ha commentato la comunicazione della produzione postata sui profili social ufficiali di X Factor con un semplice ma eloquente “Ahahahahahahahah.” Dunque da parte di Bugo non è mancata una frecciata a Morgan con il quale, come in molti ricordano, nel 2020 ci fu un’accesa lite sul palco del Festival di Sanremo 2020. Insomma il carattere ed il temperamento di Morgan è noto dunque non stupisce che sia finita in questo modo.

Morgan sarà sostituito a X Factor 2023?/ La decisione sulla giuria e la replica di Castoldi dopo la cacciata

Bugo lancia una frecciata a Morgan appena espulso da X Factor: cos’è successo

Morgan è stato fatto fuori da X Factor e Bugo ha voluto lanciare una frecciata esilarante sui social contro di lui. Del resto tra i due non scorre buon sangue da quando nel 2020 Morgan salì sul palco di Sanremo e si mise a cantare la loro canzone con un testo totalmente rinnovato e contro di lui. Morgan, inoltre, già in passato è stato espulso da altri programmi come Amici, ed ha avuto e creato problemi anche a Ballando con le stelle ed in una passata edizione di X Factor.

Bugo, quindi, in queste ore si è unito al coro di quanti stanno andando contro Morgan fresco di cacciata da X Factor. Il provvedimento della produzione ha spiegato che a causa di continui e ripetuti comportamenti irrispettosi e inappropriati di interrompere la sua esperienza nel talent di Sky a due puntate della fine. Morgan giovedì scorso aveva discusso con Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, ironizzato sulla depressione di Fedez e invitato Francesca Michielin “ad andare a chiacchierare con Ivan Graziani” dopo la gaffe della conduttrice nella puntata precedente. Inoltre sono usciti anche video dei dietro le quinte in cui il giudici litigava ferocemente con Ambra Angiolini.

Morgan espulso da X Factor: "Comportamenti incompatibili e inappropriati"/ La decisione è ufficiale













© RIPRODUZIONE RISERVATA