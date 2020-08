Bugo/ Sostituisce Morgan con Ermal Meta sperando in un finale diverso (Battiti Live)

C’è anche Bugo tra gli artisti in scaletta di Battiti Live 2020. Un ritorno sul palco dopo la clamorosa lite al Festival di Sanremo con Morgan, con la celebre fuga in diretta dopo le provocazioni del quarantasettenne milanese. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e con il lockdown Bugo ha avuto modo di riflettere su quanto accaduto, ma soprattutto di stimolare la sua vena artistica in favore di nuovi progetti. Suonare e cantare dal vivo, come questa sera, con il pubblico, per Bugo è fonte di grande soddisfazione. Anche se, per le logiche restrizioni anti-contagio, la “capienza” delle piazze di Battiti sarà logicamente ridotta come accaduto nella prima puntata. Tornando alla lite con Morgan, benché se ne parli ancora molto, per lui è solo un lontano ricordo. Ecco quindi che i suoi fan fremono per vederlo all’opera con Ermal Meta nell’ultimo brano intitolato “Mi Manca”.

Bugo, la telenovela con Morgan continua… ma solo per i fan

In tanti sperano in un colpo di scena. Rivedere Bugo e Morgan insieme a cantare il brano Sincero, il celebre pezzo che li ha visti protagonisti durante la kermesse sanremese. I due artisti, dopo la lite, hanno preso strade completamente diverse. Quanto accaduto al Festival di Sanremo ha sicuramente regalato grande popolarità al cantante piemontese, che ora lecitamente cerca di cavalcarla, portando alla luce la sua musica e le sue idee. Un artista come lui, obiettivamente, ha tutte le carte in regola per riuscirci. Guai, quindi, ad associarlo ancora a Morgan. Per Bugo è un capitolo completamente chiuso, come dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair: “Consiglio a Morgan di non fare più dichiarazioni sul mio conto, anche per rispetto verso il pubblico, abbiamo creato una brutta parentesi e non si può far finta di niente. Mi ritengo una persona seria e non mi piacciono le buffonate, quindi non me la sento di tornare indietro. Per me la faccenda è chiusa da febbraio”.



