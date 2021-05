Bugo vs Selvaggia Lucarelli: “Impari abc giornalismo”/ “Su Morgan si informi…”

Bugo si scaglia contro Selvaggia Lucarelli. Dopo la notizia della presunta richiesta danni che il cantante avrebbe fatto al collega Morgan (240mila euro) in virtù dell’esclusione dalla gara dei big al Festival di Sanremo 2020, delle modifiche al testo del brano “Sincero” e della condivisione sui social del singolo modificato a distanza di un anno dall’accaduto, l’artista ha voluto esporsi in prima persona sui social network, cinguettando quanto segue sul suo profilo Twitter: “Ieri come saprete qualcuno ha cercato di rovinarmi la festa dell’uscita del videoclip pubblicando notizie non vere, sommarie e distorte che hanno fatto il giro di tutti i giornali. Mettermi in cattiva luce recandomi di fatto un grave danno di immagine. Pazzesco, ma io resisto”.

Una prima presa di distanze a cui ha fatto seguito un secondo intervento, questa volta mirato proprio contro Selvaggia Lucarelli, tacciata di cattivo giornalismo in quanto la diretta interessata sostiene la tesi sopra di Morgan, ovvero che sarebbe Bugo a dovere del denaro a Morgan e non viceversa. Di conseguenza, il tweet di Bugo non poteva non riguardarla…

BUGO VS SELVAGGIA LUCARELLI: “IMPARI L’ABC DEL GIORNALISMO”

Ricordiamo che Morgan, in merito a tale questione, si è espresso senza troppi giri di parole, sottolineando come, a suo giudizio, Bugo da lui abbia già avuto tutto, successo e guadagni. Selvaggia Lucarelli gli ha dato ragione e Bugo ha voluto twittare il seguente messaggio: “Ci sono almeno 2 cose inveritiere… La vertenza non riguarda l’eliminazione da Sanremo e l’azione è stata avviata da tutti gli editori e autori. La Lucarelli prima di rilanciare notizie (con tono compiaciuto di chi la sa lunga) dovrebbe informarsi e imparare l’abc del giornalismo“. Parole durissime, seguite poi dalle scuse ai propri follower e fan: “Mi spiace che anche voi siate indirettamente coinvolti in queste inutili questioni di cui farei volentieri a meno di parlare. Ma devo pur difendermi. Andiamo avanti adesso e pensiamo a tutto quello che riguarda noi, e cioè la musica!”. La querelle Bugo-Morgan potrà mai davvero avere una fine?

