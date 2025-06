La Bulgaria si avvicina in maniera importante verso l’adozione dell’Euro. Nelle scorse ore la BCE, la Banca Centrale europea, ha presentato infatti una relazione favorevole sulla convergenza economica di Sofia, sottolineando i progressi dell’ultimo anno. Eloquenti le parole a riguardo di Philip R. Lane, membro del comitato esecutivo della BCE, che ha voluto specificare che: “Questa valutazione positiva della convergenza apre la strada all’introduzione dell’euro da parte della Bulgaria a partire dal 1° gennaio 2026, diventando il 21° Stato membro dell’UE ad aderire all’area dell’euro”.

Meloni vuole l’Arabia Saudita per lo sviluppo dei nuovi caccia/ Giappone e UK vs ingresso di Riad nel GCAP

Quindi ha concluso il suo intervento così: “Desidero congratularmi con la Bulgaria per la sua straordinaria dedizione nell’apportare gli adeguamenti necessari”. La Bulgaria, stando alla banca europea, rientra quindi nei parametri economici di riferimento, soddisfacendo anche i requisiti giuridici per l’adozione dell’Euro a partire dal primo giorno dell’anno che verrà, un traguardo a cui è giunta dopo che ha partecipato al meccanismo di cambio ERM II e all’unione bancaria del 10 luglio di 5 anni.

Restrizione Cina su terre rare mina l'industria auto in Germania/ L'allarme: “La produzione è a rischio”

BULGARIA ADERISCE ALL’EURO, L’IMPEGNO DI SOFIA DEGLI ULTIMI ANNI

Il governo bulgaro è stato bravo ad adottare politiche economiche orientate alla stabilità, ma anche riforme strutturali di ampio respiro che sono state valutate in maniera molto positiva da parte degli organi relatori. A riguardo viene segnalata l’inflazione, che nel periodo maggio 2024-aprile 2025, è stata del 2,7 per cento, al di sotto del valore di riferimento che è pari al 2,8 per cento, un numero quest’ultimo che si basa sui tre stati membri con i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, leggasi l’Irlanda, la Finlandia e l’Italia, rispettivamente a quota 1,2, 1,3 e 1,4 per cento.

Sondaggi Spagna: PP al 34%, PSOE 28%, Vox al 14%/ Tensione tra scandali giudiziari e rottura con Israele

A livello fiscale la Bulgaria non è soggetta ad una procedura per disavanzo di bilancio dal 2012, e il disavanzo è pari al 3,0 per cento del PIL nel 2024, quindi uguale al valore di riferimento. Il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo è stato invece del 24,1 per cento, molto al di sotto del valore limite che è pari al 60 per cento, ed è rimasto al di sotto di questa soglia negli ultimi 20 anni.

BULGARIA ADERISCE ALL’EURO, LA POLONIA SI ALLONTANA…

I tassi di interesse si sono attestati sul 3,9 per cento nel periodo di riferimento, anche in questo caso al di sotto dei valori limite (5,1%), mentre le uniche criticità riguardano l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, ma in ogni caso non pregiudicheranno l’adesione della Bulgaria all’euro. Politico fa notare come, mentre Sofia si avvicina a grandi passi alla moneta europea, la Polonia sembrerebbe ancora ben lontana dall’aderirvi nonostante venga definita dallo stesso quotidiano americano “la pupilla economica del blocco”.

La Bulgaria ha saputo superare le divisioni politiche interne, mantenendo il suo impegno per aderire alla moneta unica introdotta per la prima volta nel 2001, ma Varsavia, che tutti gli altri stati accoglierebbero con favore, non sembra interessata a seguire Sofia, soprattutto dopo la vittoria del nazionalista Nawrocki alle presidenziali di domenica.