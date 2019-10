Bulimia cos’è disturbo avuto da Heather Parisi/ “Guarita grazie a mio marito Umberto”

Cos’è la bulimia, il disturbo di cui ha sofferto Heather Parisi e a cui la showgirl ha fatto menzione nel corso della sua ospitata negli studi di “Verissimo” da Silvia Toffanin? Come è noto, col termine di bulimia (che deriva dal greco e letteralmente sta a indicare “fame da bue”) ci si riferisce nel linguaggio medico a un disturbo alimentare associato a una voracità smodata e che può anche essere associata poi a una vasta gamma di malattie. Nella sua forma “nervosa”, come accade pure per l’anoressia nervosa, la bulimia è classificata come una patologia che riguarda il comportamento alimentare e rientra nei DAP (Disturbi Alimentati Psicogeni), provocando la necessità di vomitare subito dopo aver mangiato. Coloro che ne soffrono vanno incontro a una riduzione di peso e l’auto-induzione a vomitare porta anche a conseguenze non solo a livello della pelle ma pure dei denti, senza contare che la bulimia spesso si associa a stati di ansia e depressione e in alcuni casi si annoverano purtroppo casi di suicidio o episodio di grave autolesionismo nei pazienti bulimici.

COS’E’ LA BULIMIA, IL DISTURBO DI CUI SOFFRIVA HEATHER PARISI

Heather Parisi ha sofferto di bulimia tanti anni fa e quando era all’apice della sua carriera, rivelando che è stato il marito Umberto Maria Anzolin la sua salvezza. Confessandosi a “Verissimo” nel salotto tv di Silvia Toffanin, la 59enne cantante, ballerina e showgirl originaria di Los Angeles ha parlato per la prima volta dei problemi avuti da ragazza, quando soffriva di disturbi alimentari ed era arrivata a pesare appena 43 chili: “Ho sofferto di bulimia nel periodo in cui ero a Milano e registravamo Fantastico 4 con Gigi Proietti” ha spiegato la Parisi, adducendo quale motivazione l’insoddisfazione per la sua vita personale e professionale che l’attanagliava. “Pesavo 43 chili e più mi dicevano che stavo diventando troppo magra e più io continuavo a mangiare e subito dopo a vomitare” ha continuato la ballerina, aggiungendo che la colpa era anche di persone che lei non esita a definire “terribili” e che l’hanno portata a prendere spesso delle decisioni sbagliate.

I SINTOMI CLASSICI DELLA BULIMIA “NERVOSA”

Ad ogni modo il periodo in cui Heather Parisi ha sofferto di bulimia è solo un lontano ricordo e il merito all’epoca fu di Umberto Maria, suo marito, che senza ricorrere a medicinali e senza nemmeno chiedere aiuto a specialisti per sottoporsi a delle terapie, pian piano l’ha aiutata a uscire da quella crisi, oltre che a riacquistare peso. Infatti la perdita di peso è uno degli aspetti più evidenti nei pazienti affetti da bulimia nervosa: tra i sintomi si annoverano infatti delle sospette abbuffate con quantità di cibo esagerate e che nel paziente sono associate a una sensazione di perdita di controllo dello stesso atto, senza dimenticare il controllo ossessivo del peso e con il vomito autoindotto che finisce per rappresentare la soluzione a un suo aumento. Gli episodi di bulimia, inoltre, come ricordano gli esperti sono fortemente determinati dal modo in cui la persona vede il proprio corpo e non si manifestano solo durante casi di anoressia nervosa: spesso queste crisi vengono tenute nascoste per vergogna e vissute in solitudine, sensazione associata alla perdita di controllo durante l’assunzione del cibo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA